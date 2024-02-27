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娛樂

回復狀態4月開騷 詹瑞文走出喪妻之痛 積極前行

【明報專訊】58歲詹瑞文（詹sir）第二任妻子Amanda去年4月因肺癌病逝，詹sir當時傷心得無法工作，除了將西貢咖啡室轉讓給員工營運，更把自己收埋。經過多個月療傷，詹sir終堅強站起來，以全新班底創作單拖喜劇《即興之王》，宣布4月假新蒲崗胡李名靜體育館舉行8場。詹sir表示已回復狀態，「肥了10磅，還有個肚腩」。他開騷時會跟觀眾互動，需要很大體能又講求靈活，所以要找營養師幫手控制飲食。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

詹sir受訪時談到去年病逝的第二任妻子Amanda，他表示雖沒正式註冊結婚，但在Amanda離世前數月已求婚成功，並當場交換結婚戒指，故已視對方為太太，「不註冊因彼此對婚姻有不同看法，不過我很注重儀式感，想大家有個美麗盟誓，於是精心安排給她驚喜。其實我變得浪漫，都是被Amanda訓練出來，我們一起生活10多年，已經有一段完美人生，不過在她病後，我曾抱怨為何人生無常，我們相處日子那麼有限」。他慨嘆除Amanda離開了他，顧修全老師和很多圈中好友都相繼離世，所以要珍惜當下，把想做的事情做好。又指療傷期間已開竅，想到與Amanda曾四處出遊，一起探索，一日24小時不夠用，經歷過精彩時光，已令他回味及滿足。

計劃開心靈治療課程

Amanda生前與詹sir合資開咖啡室，問詹sir為何將咖啡室轉讓？他稱是Amanda遺願，認為是一個階段的結束，應交給有動力的年輕人繼續經營，「開咖啡室是很多人的心願，Amanda看着同事由什麼也不曉到全部掌管到，所以很放心交給對方。不過我和Amanda持有的公司仍然保存，我打算開拓新業務，開班教人如何營運咖啡室」。有鑑近年有很多不愉快事情發生，他計劃開心靈治療課程，將快樂和正能量帶給不同社群、企業及在囚人士，「其實我早已參透生死，因踏入社會工作，經歷很多難關，爸爸在我10多歲時離世，之後媽媽、很多長輩及Amanda相繼離開，令我不停探討生死，應如何開心積極向前行。」

秘魯修煉 感平靜釋懷

詹sir透露在Amanda離世後，突然想起2019年與太太旅行，認識一名墨西哥戲劇老師，決定找對方再學戲劇，「我覺得是Amanda想再帶領我的心靈去旅行，老師當時在秘魯開班，於是我帶同太太的遺照出發。老師初時對我印象模糊，後來得知Amanda離世，我亦分享了很多這段時間的內心感受，從而得到釋懷，放低咗好多。這趟行程在10個景點修煉，見到來自世界各地的人各有想法，見到好美麗的山脈，像去了另一個星球，給予我很平靜、很豁達的感覺，對我創作今次《即興之王》有很大啟發，希望帶樂觀、正能量給觀眾。最重要是讓我知道未來如何開心地生活，這就是對逝者最大的祝福」。

找女兒傾訴 隔空爆喊

詹sir現時獨居，會否感孤獨？他承認每逢佳節倍思親，切勿將負能量放在心裏，一定要找人傾訴，所以他會找親友和前妻甄詠蓓所生的女兒詹樂童傾訴，他說：「我會致電朋友和女兒，會對他們說『我現在好唔開心，好想喊』，然後爆喊。做男人流血不流淚，但做人要接受現實。」詹sir叫大家不用為他擔心，因已有人照顧他，「我致電前家傭，告知Amanda離世，當時大家一齊爆喊，她擔心我，問可否返港照顧我，她知我生活細節，會照顧好我，而且女兒已20歲，她和朋友經常陪我，之前還一起去泰國旅行。（女兒可有入行演戲？）她小時候不懂事，說過想入行，但我告訴她不容易，現在她當了溜冰運動員，又想醫人，正修讀物理治療，我表演經常周身骨痛，她可以醫到我」。

化妝：Raymond siu @sparkle.image

場地：The Gallery

相關字詞﹕即興之王 詹瑞文（詹Sir）

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