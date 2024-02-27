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娛樂

【開箱】續談《忍者之家》 結局逆轉為第二季鋪路

【明報專訊】影視串流平台Netflix日劇《忍者之家》共分8集，故事節奏明快，其間出現多個反轉情節，中段講述俵岳（高良健吾飾）原來未死，6年前遇襲重傷墮海，失去右腳但僥倖生還，並被敵人辻岡洋介（山田孝之飾）救回。俵岳重新檢視自己身分，逐慢理解「宿敵」瘋魔堂獨立主自的理念，也發現忍者管理局並不如他想像般正義，執政者常因一己私慾而利用俵家剷除政敵，甚至為保密而濫殺無辜，他決定變節成為瘋魔堂第二把交椅，從此與家人為敵。結局更令人意想不到，俵岳親手殺死辻岡洋介，當上瘋魔堂第20代傳人，似為開拍第二季鋪路。

劇中飾演忍者俵晴的主角賀來賢人，兼任劇集製作人，提出拍攝日本忍者的故事，家族陷入低潮的情節則屬導演構思。賀來賢人要求劇中忍者不只穿上黑衣，還要戒酒色禁食肉，忍術只能用於任務，而非滿足私慾，直至俵家陷入低潮後，母親陽子（木村多江飾）與女兒俵凪（蒔田彩珠飾）被迫在超巿及博物館盜竊，俵晴（賀來賢人飾）則吃牛肉飯，齊齊破戒。

男尊女卑設定過時

美國導演戴夫波爾（Dave Boyle）為日劇帶來富有西方色彩的配樂，也拍出美劇的爽快節奏，然而色調略嫌陰暗，部分場面難以看清演員表情。另外，劇集亦與平權主流背道而馳，男主角如賀來賢人、高良健吾各有成長故事，江口洋介作為一家之主亦有型有款，偏偏劇中女演員卻笨拙又礙事，俵凪崇拜大哥俵岳，卻因此中了瘋魔堂詭計，連累家人冒險拯救；吉岡里帆飾演記者伊藤可憐故意接近俵晴，打探忍者家族秘密，惹來瘋魔堂及忍者管理局滅口，俵晴為救女方，被迫答應終生為政府賣命。這些男尊女卑設定過時，幸好陽子及祖母俵瀧（宮本信子飾）表現尚算正常，為劇集挽回分數。

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