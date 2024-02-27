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娛樂

《奧本海默》贏製片人公會最佳電影 81歲馬田史高西斯獲頒終身成就獎

【明報專訊】美國演員（SAG）、導演（DGA）及製片人（PGA）三大公會獎，一向被視為奧斯卡得獎指標，講述原子彈之父的傳記片《奧本海默》先奪SAG最佳整體演出、男主角及男配角，基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）再獲DGA頒發最佳導演，前日輪到PGA揭曉，《奧》片大熱贏得最佳電影，令奪「金」呼聲高唱入雲。另外，《花月殺手》81歲導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）獲頒終身成就獎，表揚他入行接近60年的非凡貢獻。

第35屆美國製片人公會獎前日在加州舉行頒獎禮，《奧本海默》奪得最佳電影大獎，監製愛瑪湯瑪斯（Emma Thomas）上台致辭，大讚台前幕後充滿熱誠，齊心解決困難，默默付出努力，不忘多謝基斯杜化路蘭為此片作出巨大貢獻，她說：「我已跟他合作4次，基斯不單是最佳導演和編劇，也是我們夢寐以求合作的最佳監製。」基斯感慨回應：「我們曾獲提名，得獎卻是首次；每次來到頒獎禮現場，我們都能感受到大家的支持，他們了解製作一部電影有多困難，更別說我們這些不符合所謂成功模式的電影了。」

PGA一直被視為奧斯卡風向計，回顧過去20屆得獎名單，其中15部作品奪得同屆奧斯卡最佳電影，去年由楊紫瓊主演《奇異女俠玩救宇宙》便是最新例子。至於失落金球獎和「英國奧斯卡」BAFTA的超級英雄動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，終在PGA反敗為勝，擊倒《蒼鷺與少年》、《元素大都會》、《忍者龜：變異危機》及《超級瑪利歐兄弟大電影》獲頒最佳動畫。電視劇集方面，《傳媒家族繼承人》、《大熊餐廳》和《齮齕人生》分別獲頒最佳戲劇、喜劇和迷你影集。

慶幸吻過愛姬森瑪

繼柏林影展後，《無間道風雲》金像導演馬田史高西斯再獲PGA頒發終身成就獎，他致謝時憶述1965年出席比華利山酒店舉行製片人公會晚宴，當年只有22歲的他憑學生習作《It's Not Just You, Murray!》獲獎的趣事，「《綠楊移作別家春》女星愛姬森瑪（Elke Sommer）負責頒獎，當時我已不知所措，加利格蘭（Cary Grant）在台下大叫『吻她』，我唯有照做」，逗得哄堂大笑。最後馬田表示：「今晚對我來說意思非凡，感覺終於圓滿了，我已81歲，慶幸曾經吻過愛姬森瑪。」

過去曾經獲頒PGA終身成就獎的電影人包括「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）、兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）、《007》電影系列監製巴巴拉布歌莉（Barbara Broccoli）以及湯告魯斯（Tom Cruise）等。

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