【開箱】《忍者之家》 動作場面可觀

痛失長子 忍者家族退隱

《忍者之家》由《今日我話事》賀來賢人、《同一屋簷下》江口洋介、《廚房的愛麗絲》木村多江合演，圍繞當代忍者家族仍逃不過一輩子聽命於「主人」的宿命。

忍者是日本鎌倉至江戶時代出現的特殊職業，類似現代特務、間諜或情報員，效忠認定主人。《忍者之家》假設日本還有忍者存在，講述關係不太和睦卻強大無比的忍者家庭，退隱多年，為了反擊連串日益逼近的威脅，重出「江湖」，全家人一起執行任務，為主人亦即政府賣命。

以忍者世家為主角，有點像動畫《超人特工隊》或港片《精武家庭》；《忍者之家》講述父親俵壯一（江口洋介飾）與妻子陽子（木村多江飾），育有長子俵岳（高良健吾飾）、二子俵晴（賀來賢人飾）、三女俵凪（蒔田彩珠飾）及么子俵陸（番家天嵩飾），還有祖母俵瀧（宮本信子飾）。他們是忍者「服部半藏」唯一後人，以「俵」姓隱藏身分，經營釀酒廠，多年來受忍者管理局聘用及監管，為政府執行秘密任務。6年前，俵家在一次任務遇上「天敵」瘋魔堂，俵岳受襲重傷墮海，痛失至親的俵家上下，決定從此收山當普通人。然而新興宗教元天會急速冒起，日本又即將舉行大選，忍者管理局千方百計要求俵家出動，查出元天會首領兼瘋魔堂第19代傳人辻岡洋介（山田孝之飾）的陰謀。

此劇主線是俵家與瘋魔堂的恩怨情仇，副線則是俵家與日本忍者管理局的關係。俵家與瘋魔堂皆是日本碩果僅存的忍者後代，數百年來都是死對頭。俵家向來技高一籌，俵晴6年前與瘋魔堂對峙時，一度將辻岡洋介打敗，但俵晴心軟，未有將對方殺死，留下後患，所以俵晴一直自責，不想再做忍者。另一方面，辻岡洋介透過「邪教」元天會招兵買馬，日益壯大，兩大忍者組織交手的動作場面，是劇集最大看點，忍者飛簷走壁、飛刀武劍，在黑暗中執行任務，忍者特色表露無遺。

（明日再續）