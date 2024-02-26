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娛樂

紀錄片連續兩年奪柏林金熊獎 「寒冬戰士」沙巴遜史丹稱帝

【明報專訊】第74屆柏林影展香港時間25日凌晨舉行頒獎禮；香港導演許鞍華有份擔任主競賽評審，並首次由非裔的《黑豹》女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）擔任評審團主席；結果法籍塞內加爾女導演瑪緹迪奧（Mati Diop）執導的《Dahomey》捧走最高榮譽金熊獎，講述1892年被法國士兵掠奪並於2021年歸還給西非貝寧共和國的26件皇室珍寶來龍去脈，這是首次由黑人導演贏得此殊榮，亦是繼去年尼古拉斯菲臘拔（Nicolas Philibert）《靈魂休息室》後，連續兩年由紀錄片奏凱。瑪緹致謝時發表政治宣言，「支持巴勒斯坦」。

《活在你面前》韓國導演洪尚秀2020至2022連續3年入圍柏林影展主競賽皆奪銀熊獎，去年參加另一單元，今年以《A Traveler's Needs》捲土重來，再添一座銀熊評審團大獎，該片亦是他第三度與法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）合作。

Marvel電影「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）憑《A Different Man》稱帝。該片講述沙巴遜扮演患有神經纖維瘤病男子，接受面部重建手術，把一生改寫成一齣戲，並迷戀戲中扮演他的演員。沙巴遜親臨領獎，「這是我首個參與的歐洲影展，對於來自羅馬尼亞的男孩而言，此獎意義重大」。他又多謝評審欣賞這部不止有關接納、身分與真我的故事，還有關毀容和殘疾這長期因偏見而忽視的議題。

愛美莉奪配角獎多謝施利安

近年柏林影展的演員獎項無分性別，但增設配角獎；兩度獲奧斯卡提名的《切爾諾貝爾：傷心的兒童》女星愛美莉屈臣（Emily Watson），憑開幕電影《Small Things Like These》奪最佳配角。該片以1985年聖誕為背景，透過《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy）飾演礦工兼父親視角，重提當年由羅馬天主教組織管理、美其名是收容所實際像監獄的「抹大拉洗衣房」黑歷史。愛美莉片中扮演貪腐修女，致謝時特別鳴謝主角兼監製施利安，感激對方邀請她拍攝這部電影。

華語片方面，《叔·叔》楊曜愷憑探討老年女同志的《從今以後》贏得泰迪熊獎最佳劇情片後，亦獲全景單元（Panorama）觀眾票選的第3位。 本屆全景單元共展映31套電影，有效選票超過2.4萬張。內地導演邱陽憑《空房間裡的女人》獲「邂逅」單元（Encounter）評審特別獎，張文倩則以《熱天午後》奪最佳短片銀熊獎。

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