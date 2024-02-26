《最後生還者》佩特羅爆冷稱視帝醉上台

【明報專訊】第30屆演員公會頒獎禮（SAG）電視獎項，《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）在戲劇組面對《傳媒家族繼承人》馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）、拜恩葛斯（Brian Cox）及基倫高堅（Kieran Culkin）等強敵環伺，結果脫穎而出，首封視帝。他致謝時稱以為不是基倫對手，尤其對方上月兩星期內摘下金球、影評人選擇及艾美獎3個視帝殊榮，「我有點醉，以為可以喝酒，現在出醜了，但多謝此獎。我自1999年加入演員公會，所以這真是一項榮譽，獻給所有其他提名者，但現在記不起你們的名字」，令台下爆笑。《傳》只拿下整體演出獎。