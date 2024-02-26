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娛樂

《花月殺手》莉莉格斯桐封后 奧斯卡惡鬥愛瑪史東 《奧本海默》演員公會奪3獎大贏家

【明報專訊】去年經歷罷工的美國演員公會（SAG），第30屆頒獎禮首次透過影視串流平台Netflix直播，講述原子彈之父的傳記片《奧本海默》繼續走向勝利大道，包辦最佳整體演出及男主配合共3獎，成為電影大贏家；最佳女主角方面，《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）在影評人選擇大獎及「英國奧斯卡」BAFTA兩度封后領前，在SAG卻被《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）扳回一仗，並成為SAG首名原住民影后。有美媒分析下月奧斯卡最佳女主角獎出現變數，鷸蚌相爭情况隨時發生。

SAG首次與Netflix合作，亦是首次有頒獎禮由串流平台直播。過往SAG跟有線頻道合作，顧忌較多，Netflix直播放寬規矩，例如容許爆粗，不少頒獎及得獎者隨即粗口橫飛。據悉紅地氈環節連頒獎禮約3小時節目，將在Netflix保留28天才下架。

《奧本海默》贏得整體演出獎後，由堅尼夫班納（Kenneth Branagh）代表致辭，提到去年7月SAG宣布罷工當日，《奧》片正舉行首映禮，亦是當日之後大半年以來他們首次聚首一堂；他稱當時扮演奧本海默的男主角施利安梅菲（Cillian Murphy）決定行完紅地氈便離開，他們一致支持。堅尼夫感激SAG會員的支持及犧牲，讓現在變得更好，「我們很高興團結一起，所以現在對我們而言真是完滿時刻」。羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）繼金球獎、BAFTA、影評人選擇大獎後，大熱捧走SAG最佳男配角殊榮。施利安梅菲則擊敗《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）、《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti），繼金球獎及BAFTA再度稱帝。他致謝時提到Oppenhomies（奧本家人）一詞是《奧》片女星奧莉菲亞菲比（Olivia Thirlby）所創，笑言她該註冊為商標，並成為產品銷售，不然其他人會這樣做。

莉莉格斯桐憑《花月殺手》成為SAG史上首名原住民影后，擊敗《泳不放棄》安納貝寧（Annette Bening）、《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie ）及《可憐的東西》愛瑪史東等對手。莉莉扮演1920年代歐塞奇族原住民，發現家人相繼身亡並不尋常，決定到華盛頓向聯邦政府反映，最後更發現丈夫向其下毒手。她致謝時先表示以演員團結一起為傲，稱能以演員為業實屬恩賜，又鼓勵大家繼續說自己的故事及講出真相。

黑馬《墮下的對證》珊迪娜許勒

據美媒Hollywood Reporter（HR）分析，下月舉行的奧斯卡頒獎禮影后一獎將有惡鬥。金球獎由於分戲劇及喜劇或音樂兩組，莉莉格斯桐和愛瑪史東平分秋色，在不同組別雙雙封后；接下來的影評人選擇大獎及BAFTA，均由愛瑪勝出，莉莉在BAFTA甚至沒有提名。16萬會員的SAG決定了獎項誰屬，奧斯卡則由影藝學院9500成員票選賽果，當中86%並非演員。根據近年往績，SAG偏好非白人演員，奧斯卡卻相反。《藍調天后》卓威博士文（Chadwick Boseman）與維奧拉戴維絲（Viola Davis）在SAG稱帝封后，當屆奧斯卡最佳男女主角卻頒給《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）和《浪跡天地》法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand），而這並非孤例。HR文中指雖然近年兩年奧斯卡完全複製SAG賽果，但莉莉和愛瑪還需面對另一黑馬的挑戰：《墮下的對證》珊迪娜許勒（Sandra Huller），後者橫掃歐洲頒獎禮的影后殊榮，可能分薄兩人票源，造成漁人得利局面。過往在奧斯卡稱帝封后但在影評人選擇大獎、金球、BAFTA和SAG皆敗北的大不乏人，憑《鋼琴戰曲》成為奧斯卡史上最年輕影帝的艾恩布迪（Adrien Brody）便是如此。結果是否如美媒HR分析，下月11日便會揭盅。

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