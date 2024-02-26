【娛樂場】《再見．枕邊人》張曦雯挑戰反派 戲鬥黃智雯

懸疑暗黑加愛情

《再見．枕邊人》是懸疑、暗黑加愛情元素，主線是一段三角戀，其中有爾虞我詐，劇情反轉再反轉，對喜歡懸疑題材的觀眾有吸引力。故事講述顧晴天（黃智雯飾）失蹤7年，其家屬可申請法律上死亡，正當製作公司老闆楊萬森（馬德鐘飾）決定放下失蹤妻子顧晴天，跟一直扶持他的紅顏知己朱善美（張曦雯飾）舉行婚禮之際，其兒子楊志騫（劉宸熙飾）的生母晴天突然出現眼前。晴天因意外墮崖失憶流落外地，在律師金長勝（羅天宇飾）幫助下，7年後重返香港，打算尋回昔日記憶；回港後的顧晴天重操故業當記者，查出自己失蹤似被人加害。另邊廂，萬森面對新歡舊愛兩難全，更害怕晴天回復記憶，令事情變得一發不可收拾。

角色陰暗 忠奸難辨

宣傳片中見劇中主要角色的微表情變化，忠奸難辨，究竟真相是怎樣？黃智雯飾演的顧晴天要找回7年前的記憶，眼前所見並非事實的全部，每個人也有陰暗面。此劇很考編劇的功力，扭橋中又要讓觀眾受落。

張不擔心被觀眾討厭

張曦雯飾演的善美是心機女，跟她過往所演的角色大不同；善美表面是長袖善舞、圓滑大方兼善解人意的女強人，實際上機關算盡，為了愛情可以不惜一切；善美一時是明艷睿智的時代女性、一時是充滿殺氣的狠毒女子、一時則是哭成淚人的軟弱婦；其中一個場口更對着黃智雯連珠炮發，後者掌摑還擊，兩人過足戲癮。張曦雯首度挑戰反派角色特別享受，不擔心劇集出街後被觀眾討厭。羅天宇近期的演出也受注目，以前是「御用細佬」，今次飾演的律師暗戀黃智雯，表現粗獷又有搞笑場面，他也參演《婚後事》，近期曝光率大增。

《再見．枕邊人》

翡翠台晚上8時30分（逢周一至五）