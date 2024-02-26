元宵開戶外騷 感謝英皇栽培 吳浩康自資出歌 繼續做地盤

記者：林祖傑

吳浩康以《笑我》為戶外騷揭開序幕，稱看到台下有很多熟悉面孔，似朋友聚會多過演唱會，笑言趕及在元宵開騷跟親友𢭃利市。唱完《洗剪吹》後，他表示構思這演唱會時勾起很多回憶，「感激英皇20年來的恩情，無論晴天陰天或已不再合作，也感謝他們，沒有他們就沒有這些歌，我要多謝楊受成博士及經理人霍汶希，沒有他們，沒人會認識我！」之後感激身邊的工作人員時一度眼濕濕。

「經歷風浪無死到」

吳浩康表示轉做地盤後，很多外國傳媒訪問他，「不是想講自己好威，但我想講，經歷咁多高低及風浪，我無死到呀！」又透露有很多人問他，做地盤是否為了這個演唱會，最初想講不是，但思前想後，最後學王家衛的金句回應：「你睇到咩咪咩囉！」

約定觀眾紅館見

encore環節，吳浩康特別選唱《兒戲》，稱要將這首歌送給家人，還要藉觀眾掌聲多謝父親，他說：「因為我衰過，先有呢種味道，唱到呢啲歌，將來我個仔應該唱不到，因為細細個就好生性好乖，所以辛苦晒喇老竇！」最後以一曲《先入為主》作結，還約定觀眾紅館演唱會見。

吳浩康騷後受訪，稱太太生完仔後皮膚狀態不好，又忘記為兒子準備耳罩，怕兒子聽覺受損，所以沒安排太太和兒子上台，他笑說：「不過兒子見到我駁髮一臉愕然，心想呢個係咪老竇，邊有咁多頭髮。」他表示相隔5年能夠再開騷，十分激動，疫情期間也搞過小型騷，只有數十人到場，「沒想過可以咁快上返舞台，紅館是終極目標，相信中間還有很多路要行，就先約定大家紅館見，當然都要出新歌，原本農曆新年錄新歌，但全家病晒欠狀態」。

克服畏高望升職

吳浩康表示暫時自資出歌，所以仍需在地盤工作，「好多人以為我開完騷唔使再返地盤，其實係要，都希望可以好好發展，因娛樂事業喺經濟差時會跌，自己都驚之後會點，所以需要喺不同領域工作對冲風險，無諗過可克服畏高，希望盡快升職，始終人望高處」。他表示在地盤做搭鐵架工作，曾在中環海濱為別人的演唱會搭台，邊搭邊想着將來自己開騷，可否親自搭台，他笑道：「跟住覺得自己好市儈，咁都想慳錢。」可會介紹好友張致恆到地盤工作？他說：「今日唔好講佢，我覺得係朋友嘅就停口。」

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