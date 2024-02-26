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娛樂

前麗的電視花旦李影猝逝 享年70歲 兩女兒赴加國辦理後事 盼下世再續母女緣

【明報專訊】1970年代麗的電視花旦李影於加拿大溫哥華猝逝，享年70歲。李影兩女兒沈穎婷與Vivian昨日收到噩耗，即時訂機票往加拿大為母親辦理後事。身在加拿大的黃淑儀跟李影是半世紀好友，透露原定今日跟李影有約，又計劃一起參加慈善演出，感嘆不能成事。李影與鄭秀文在電視劇《親恩情未了》飾演母女，後者得知李影死訊感難過，讚對方戲裏戲外也是一個溫暖的母親。

娛樂組

李影早年移居加拿大，據了解幾日前跌倒沒有求醫，昨晨有朋友未能聯絡上，便登門探望，當時李影表示感不適及有惡心感覺，朋友報警，醫護人員到場後為她心外壓急救，惜最後不治。李影早前回港度歲，剛飛返當地不久，打算處理完家中事項，下月再返港。有指李影頭部有瘀傷，未知是否跌倒時有碰撞。黃淑儀隨後向傳媒證實李影死訊，表示其弟婦是李影好朋友，獲致電告知李影死訊。

曾跌倒家中不適想嘔 搶救無效

黃淑儀知道另一藝人張惠儀也在場，立即致電了解發生何事。據稱李影數日前跌倒，稱只是扭傷，沒看醫生，一直留在家中休息，朋友將煮好的飯餸送到其家門口，照顧其飲食。黃淑儀稱平日也有跟李影通電話，兩人約好今天見面，豈料昨早朋友聯絡不上李影，登門探訪時看見李影躺在牀上，稱不適想嘔，朋友立即召救護車並聯絡張惠儀。她轉述張惠儀所說，趕到時仍見李影眼仔睩睩，救護員到達後立即為李影心外壓急救，做了逾半小時後稱搶救無效。黃淑儀跟李影相識近50年，對方一向健康沒病痛，原定下月會為當地的兒童醫院演出，沒想到她會突然離世，可能跌倒後不想麻煩朋友，才說自己沒事。

大女沈穎婷︰幸運做你女兒

隨後李影兩女兒分別在社交平台證實母親死訊，大女沈穎婷寫道︰「多謝大家關心，我同妹妹返緊加拿大接媽媽回家。大家有心了！媽媽為人低調，平時鍾意同朋友出去聽歌、唱歌及玩，唔希望大家會為咗佢唔開心太耐。無太多想講，希望外界畀啲空間我哋。唔夠幾個鐘就全香港都知，其實係勁嘅，李影的確係威嘅，證明好多人都好惜媽媽。好幸運能夠做你的女兒，下世約你再繼續呢段緣分啦！」沈穎婷是2004年落選港姐，發展平平，後來轉行做空姐。

沈穎婷妹妹Vivian說︰「李影今日好曳咁唔同我講電話就走了……過咗幾個鐘就全香港都知……我都話李影紅過家姐好多㗎啦……知喇知喇……知你靚女過我啦！我哋下世再做母女啦！李影……我愛你！」

鄭秀文︰戲裏戲外都是溫暖母親

李影移居加拿大淡出娛樂圈，但偶爾也參加演出，1995年李影與鄭秀文在劇集《親恩情未了》飾演母女，鄭秀文知道李影的死訊，在社交平台悼念。她難忘此劇大結局一場母女的法庭戲，回憶拍攝時相當融洽愉快，「李影姐很親切，戲裏戲外都是一個溫暖的母親。我們演員們就像一家人的相處。當年的合作和相處，留下了今天的溫暖回憶。懷念你，李影姐」。

李影最後的電視演出是港台電視《獅子山下2022》。電影《十二日》是李影在大銀幕最後演出，鄧麗欣飾演她的女兒。

曾與劉松仁拍拖7年分手

李影1970年代投考麗的電視藝員訓練班，同期同學包括韓馬利、麥當雄及劉松仁。李影畢業後加入配音組為卡通片配音，及後成為演員，曾演過不少劇集，如《星星月亮太陽》、《半生緣》、《浪淘沙》、《巨星》、《再生戀》及《大白鯊》等，是麗的當家花旦之一。除了演出電視劇，她曾與鍾叮噹、南鳳及盧愛蓮組成4人女子組合「紫荊花合唱團」，對撼當時無綫《歡樂今宵》四朵金花。李影曾與劉松仁拍拖7年分手，兩人保持友好關係，昨日劉松仁被問及李影死訊時表示，雙方一直有聯絡，未聽聞對方有病。

李影1984年與商人沈海鍵結婚並育有兩女，婚姻只維持8年便離婚。2021年，有目睹李影與一名男士在土瓜灣的食店撐枱腳，兩人甜蜜咀嘴。當時李影被問到是否第二春時，她說：「最緊要開心，大家都要健康，今日唔知聽日事。」

相關字詞﹕鄭秀文 黃淑儀 沈穎婷 李影

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