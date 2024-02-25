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娛樂

Katy Perry悉尼捧場 公開合照證破冰 Taylor Swift改歌詞致敬男友

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift澳洲巡迴騷完結墨爾本站後，前日轉戰悉尼，最初天公不作美雷雨交加，幸後來放晴才不致取消或延期；Taylor男友兼剛贏得超級碗冠軍的堪薩斯城酋長隊美式足球員查維斯卻斯（Travis Kelce），快閃悉尼兩日便趕返美國，只為看女友演出，難怪Taylor即時改歌詞向其致敬。與Taylor曾傳不和的另一天后級女歌手Katy Perry亦專程往悉尼睇騷，還在社交網公開後台合照，又以「老朋友」稱呼對方，足證已經破冰。

據美媒報道，查維斯卻斯澳洲時間周四（22日）早上才抵達悉尼，之後被發現跟Taylor Swift一起到動物園參觀；周五到雅高體育場欣賞女友4場悉尼騷的揭幕演出。由於約了堪薩斯城酋長隊友在賭城拉斯維加斯慶功，據報完騷後查維斯即乘搭私人飛機返回美國。不過見到女友他應該很高興，尤其對方把首本名曲《Karma》加上了查維斯所屬球會「酋長」在歌詞，除引來樂迷歡呼，據悉坐在VIP區的查維斯亦眉開眼笑，聞歌鼓掌，又大曬Taylor演唱會的多條友誼手繩。演唱會落幕，有傳媒拍到Taylor直奔後台，跟守候她的查維斯擁抱親吻。

Taylor Swift首場悉尼騷吸引不少演藝人捧場，包括《鬼眼》女星東妮歌莉蒂（Toni Collette）、《貓王》導演巴兹雷曼（Baz Luhrmann）、曾執導《雷神奇俠3：諸神黃昏》的泰卡韋迪迪（Taika Waititi）及其妻兼英國女歌手Rita Ora；最矚目自然是早前宣布將退出歌唱比賽真人騷《一夜成名》評判之列的Katy Perry，亦現身演唱會。她跟Taylor曾有過節，事緣後者10年前在訪問中表示Katy企圖破壞其巡迴騷，搶走她的舞蹈員，Taylor名曲《Bad Blood》便被指諷刺Katy。2019年，Katy接受澳洲電台節目訪問時稱已向Taylor道歉。今次Katy不但親臨現場睇騷，當Taylor獻唱《Bad Blood》時，她故意拍片露出驚訝表情，並一直哼唱。事後她上傳與Taylor在後台的合照到社交網，不但留言「Swifties」（Taylor粉絲暱稱），暗示自己是其歌迷，又稱Taylor是「老朋友」。據悉Katy此行到澳洲主要昨晚為富商Richard Pratt在墨爾本的晚宴演出。

腦癌小粉絲獲贈帽子

另一方面，Taylor Swift演唱會在悉尼雅高體育場舉行，可容納超過8.3萬觀衆，不過開騷前雷電交加又下大雨，大會呼籲樂迷找地方躲避，幸最後放晴，演唱會順利舉行。新南威爾士省交通部門十分識做，往來體育場所處的奧林匹克公園列車，改名為「Tay Tay快線」，車廂內又伴以Taylor的歌單，亦間接鼓勵歌迷乘搭公共交通工具到會場。

Taylor Swift每場演出都會挑選一名樂迷贈送帽子，前晚一場挑選了來自西澳珀斯患有不治腦癌的9歲女童Scarlett，據其繼母Natalie表示，願望成真基金本來安排Scarlett跟Taylor會面，後來未能成事，於是她購票入場之外，又在社交網發帖問「Taylor，我能得到帽子嗎？」Natalie再號召親友轉發帖子，務求Taylor團隊會留意，結果幸運被選上。

相關字詞﹕查維斯卻斯 女歌手Katy Perry 樂壇天后Taylor Swift

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