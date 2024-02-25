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娛樂

【娛樂場】舞蹈劇場《Unspoken》 香胤宅用肢體說故事

【明報專訊】香胤宅（Lyman）去年以紐約百老匯音樂劇演員身分來港參加《全民造星V》，以人氣王姿態奪冠。正當《造星V》其他參賽者陸續簽約ViuTV，並參與綜藝節目爭取曝光機會，Lyman選擇了不同的路，決心將國際水平表演帶到香港觀眾視線。早前他宣布4月在香港藝術中心壽臣劇院舉行首個個人舞蹈劇場《Unspoken》，跨出演藝事業重要一步。

糅合爵士舞現代舞交際舞

《Unspoken》的介紹是「繁囂中的寂寞，沉靜中的聲音，以心代替耳朵，用身體代替語言，將沒有說出來的聽得更清楚 」。講述一個關於失去愛、失去生存意義，站在陽台上命懸一線的故事。Lyman飾演失去伴侶的男人，在過程裏後悔、迷失，不知如何走下去，很多感情、情緒表達不到，亦未能宣之於口。《Unspoken》糅合爵士舞、現代舞及交際舞，用舞蹈細說無法言喻的話，談一個失去摯愛的故事，讓現場觀眾感受Lyman透過舞蹈要表達的心聲。

監製張銘耀：Lyman屬於舞台

原定演出8場，因反應熱烈加開4場。Lyman找來《造星V》導師韋羅莎的丈夫、舞台劇導演張銘耀（German）一起創作，打造極少由香港藝人主演的舞蹈劇場。German任監製及導演，以舞蹈、音樂、錄像及舞台效果帶領觀眾走進充滿強烈色彩、澎湃情感的獨特世界。

German在《造星V》擔任外援導師，稱那時每次都給予Lyman最嚴苛的意見，「Lyman準備入10強時，佢做咗一個用鎖鏈鎖住手嘅舞蹈表演，表達自身綑縛，我同太太睇完喊到癲咗，因為我哋見到佢選擇用相對不太commercial嘅表演方式，願意喺比賽將真實自我展露出來，係好大突破。完咗《造星V》後，我哋即刻約Lyman傾偈，睇下有無嘢可以繼續行落去」。German認為Lyman屬於舞台，除了舞技精湛，更善於投入強烈感情，希望觀眾能夠看到更多Lyman這種有故事、有創造性的舞蹈表演。

Lyman曾在美國參與百老匯音樂劇《芝加哥》巡迴演出，稱《造星V》後未能適應香港市場，他問German：「我應該點樣perform我啲嘢出嚟呢？」兩人在工作室談了很久，談家庭、父母、成長、男人怕什麼，然後發現很多事情都不能用言語表達，而是需要意會，或是用肢體語言去了解，所以想到以Unspoken這個概念做主題，談失去摯愛、lost love的故事。

Lyman求學時愛上舞蹈劇場

Lyman稱在英國讀書時，十分欣賞舞蹈劇場，令他萌生把舞蹈劇場引進香港市場的念頭。舞蹈劇場並非用劇本和對白來展現故事，反之透過肢體語言說故事，他希望觀眾透過《Unspoken》可多點留意自己，學會承認自己的不足，利用自己的能力與世界溝通，不一定依靠言語表達，也可以通過身體、眼神等方式來溝通。

演出場地：香港藝術中心壽臣劇院

演出日期：4月26-28日、4月30日、5月1-5日、 5月10-12日（晚上8時）

相關字詞﹕張銘耀（German） 全民造星V 香胤宅（Lyman）

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