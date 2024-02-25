陳家樂連詩雅元宵宣布造人成功 曬超聲波照 期待BB夏天來臨

陳家樂與連詩雅（Shiga）昨日在社交平台分享胎兒超聲波照片，以及夫妻恩愛照，一向骨感的Shiga穿背心、貼身長裙，腹部隆起，準爸爸陳家樂冧爆輕撫太太的孕肚，「一家三口」好溫馨。

Shiga：2024最好嘅禮物

Shiga寫道：「一直都係處於平常心，同埋順其自然嘅態度，等待上天嘅安排。2024收到一份最好嘅禮物，好感動、感恩，期待Summer BB嘅來臨。祝大家元宵節快樂！#家庭又變大了#有點不可思議嘅感覺#仲有點緊張將會做父母#陳生話仔女都好，都要培養佢鍾意曼聯。」

陳家樂：努力工作照顧你哋

將為人父的陳家樂也分享喜悅：「等咗幾個月終於可以同大家講喇，感謝天父！畀機會我做爸爸！辛苦陳太呢幾個月又要開工，又要小心就住就住！我以後會再努力啲工作！照顧你哋！」他補充對孩子的期望，「讀書叻唔叻唔緊要，最緊要陪爸爸睇波，最好真心鍾意曼聯！」

衛詩雅要做BB契媽

Shiga公布喜訊後，好友周柏豪留言：「你要嘅嘢，我已經執好晒。」柏豪是兩個孩子的父親，相信早知道Shiga懷孕並分享心得。網民問柏豪是否準備了BB用品。也有指柏豪的一對子女很快會多個好朋友。陳家樂的銀幕好拍檔衛詩雅留言：「我要做契媽！」張敬軒、謝安琪、蔡卓妍、關智斌及孫慧雪也留言祝賀，黃翠如說：「好犀利啊！BB一定為你們一家帶嚟更美好的一切。」

早前J2台的風水命理節目《2024開運救兵》邀Shiga任嘉賓，主題是「生仔攻略」，在農曆新年前拍攝，當時Shiga還未見肚，被主持追問是否心急追「龍B」時，她說好喜歡小朋友，但老公陳家樂認為才剛結婚，並不心急。Shiga透露曾想過生4個小朋友，但年紀成熟了，覺得生兩個就夠，希望生一子一女。

娛樂組