明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳家樂連詩雅元宵宣布造人成功 曬超聲波照 期待BB夏天來臨

【明報專訊】陳家樂與太太連詩雅昨日元宵佳節報喜，宣布造人成功、追到龍BB，預產期7月。現年37歲的陳家樂去年4月跟拍拖3年的連詩雅結婚，當時家樂被問到造人大計，笑說想生隊足球隊，會盡力而為。家樂對未出世的BB有期待，「讀書叻唔叻唔緊要，最緊要陪爸爸睇波，最好真心鍾意曼聯！」連詩雅說：「2024收到一份最好嘅禮物。」衛詩雅第一時間報名，要做BB契媽。

陳家樂與連詩雅（Shiga）昨日在社交平台分享胎兒超聲波照片，以及夫妻恩愛照，一向骨感的Shiga穿背心、貼身長裙，腹部隆起，準爸爸陳家樂冧爆輕撫太太的孕肚，「一家三口」好溫馨。

Shiga：2024最好嘅禮物

Shiga寫道：「一直都係處於平常心，同埋順其自然嘅態度，等待上天嘅安排。2024收到一份最好嘅禮物，好感動、感恩，期待Summer BB嘅來臨。祝大家元宵節快樂！#家庭又變大了#有點不可思議嘅感覺#仲有點緊張將會做父母#陳生話仔女都好，都要培養佢鍾意曼聯。」

陳家樂：努力工作照顧你哋

將為人父的陳家樂也分享喜悅：「等咗幾個月終於可以同大家講喇，感謝天父！畀機會我做爸爸！辛苦陳太呢幾個月又要開工，又要小心就住就住！我以後會再努力啲工作！照顧你哋！」他補充對孩子的期望，「讀書叻唔叻唔緊要，最緊要陪爸爸睇波，最好真心鍾意曼聯！」

衛詩雅要做BB契媽

Shiga公布喜訊後，好友周柏豪留言：「你要嘅嘢，我已經執好晒。」柏豪是兩個孩子的父親，相信早知道Shiga懷孕並分享心得。網民問柏豪是否準備了BB用品。也有指柏豪的一對子女很快會多個好朋友。陳家樂的銀幕好拍檔衛詩雅留言：「我要做契媽！」張敬軒、謝安琪、蔡卓妍、關智斌及孫慧雪也留言祝賀，黃翠如說：「好犀利啊！BB一定為你們一家帶嚟更美好的一切。」

早前J2台的風水命理節目《2024開運救兵》邀Shiga任嘉賓，主題是「生仔攻略」，在農曆新年前拍攝，當時Shiga還未見肚，被主持追問是否心急追「龍B」時，她說好喜歡小朋友，但老公陳家樂認為才剛結婚，並不心急。Shiga透露曾想過生4個小朋友，但年紀成熟了，覺得生兩個就夠，希望生一子一女。

娛樂組

相關字詞﹕懷孕 連詩雅（Shiga） 陳家樂

上 / 下一篇新聞