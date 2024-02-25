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娛樂

「一齊打牌好神奇」 呂爵安大讚佘詩曼親切無氣場

呂爵安新春拜年巧遇佘詩曼 讚視后親切玩得冇氣場

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）近期忙宣傳賀歲片《盜月者》，昨日以美妝大使身分為品牌新店開幕主持剪綵儀式。Edan一身白馬王子造型現身，向現場逾百爵屎（粉絲暱稱）揮手派心心。之前他表示《盜月者》票房達4000萬會露「八月十五」，雖目標尚未達成，昨日已有粉絲用紙寫上「呂爵安還債啊八月十五」提醒找數。

露「八月十五」不會走數

昨日元宵節，亦是中國情人節，Edan稱晚上與家人吃湯圓應節。早前感染新冠病毒的Edan稱體能已恢復，「症狀好輕微，幾日已沒事，反而開演唱會前患流感，情况較差，要看中醫調理」。他讚隊友柳應廷（Jer）是全團12人中排練新團歌舞蹈最多次，叫對方做大師兄，「因為Jer最勤力，出席率最高，排得最熟。排舞最少的人一定不是我，因有隊友身體不適或不在港，好難齊人」。他預告3月出個人新歌，屬慘情慢歌。

對於現場有粉絲要求他露「八月十五」找數，Edan稱日前上載劇集《I SWIM》舊相和片段，碰巧拍攝日期是8月15日，有粉絲質疑他當找數，「現在票房得2000萬，好難露一半喎！我是有承擔的人，不會走數，到4000萬時再算」。他稱落力謝票外，希望靠大家口碑催谷票房。

指阿佘有睇《全民造星》

Edan提到新春期間，聯同Jer及ERROR成員到吳君如家拜年巧遇佘詩曼（阿佘），大家一齊打麻將耍樂，他稱Jer與肥仔均贏錢，又大讚阿佘親切，「不是第一次與阿佘同場，她好玩得，我自小看她演的電視劇，沒想過會一齊打牌，好神奇。前輩通常有氣場，難得她完全沒有，大家還有傾偈，她分享演戲經驗，我乘機取經」。他指阿佘透露有看《全民造星》第一季，很多謝她的支持，「如果有機會合作當然好，但不夠膽開口講，也不到我話事，希望吳君如開戲時，有機會跟阿佘合作」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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