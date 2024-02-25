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娛樂

拍劇要有好劇本 蔡少芬做運動保持夫妻關係

【明報專訊】蔡少芬（Ada）昨日以愛心大使身分到科學園出席「善學晨曦慈善步行日」，在台上聯同戴祖儀、郭柏妍、馬貫東及孔德賢等教小朋友做運動。久沒在港出席活動的Ada，稱早前舉家到老公張晉家鄉重慶度歲，愛吃辣的她在當地大吃美食，麻辣火煱及水煮牛肉等，逗留一星期已胖了很多，現在要努力減肥，「之前參加內地綜藝《乘風2023》，因要跳舞，身形回復未嫁時，亦因此愛上運動，但現在打回原形，老公有激勵我做運動，見到他那麼fit，我不可耽誤自己，要多做運動，令自己愈來愈後生和靚，這是保持夫妻關係的好方法」。她透露之前拍了部電影，因要照顧三子女，所以有好劇本和對手才考慮拍劇。

戴祖儀怕瘦面被指整容

戴祖儀表示平時有跑步，「跑20分鐘或以上才達至減肥效果。（要減肥？）不需要，最近為劇集《法證先鋒6》補戲，辛苦下瘦了一點。今日出席活動，街坊見我都話好瘦。（依然包包面？）若我塊面瘦了，會話我整容，現在有滿滿的骨膠原」。昨日是元宵佳節，戴祖儀與馬貫東均表示沒有情人，要跟寵物度過。單身已久的戴祖儀說：「我都想有嘢被人影到，但人大了，單身都好享受。」馬貫東笑言攬住4隻貓慶祝元宵，自認愛情好佛系，不刻意追求就會來，現在先努力工作。

記者：柯美

相關字詞﹕馬貫東 戴祖儀（Joey） 蔡少芬（Ada）

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