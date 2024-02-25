拍劇要有好劇本 蔡少芬做運動保持夫妻關係

【明報專訊】蔡少芬（Ada）昨日以愛心大使身分到科學園出席「善學晨曦慈善步行日」，在台上聯同戴祖儀、郭柏妍、馬貫東及孔德賢等教小朋友做運動。久沒在港出席活動的Ada，稱早前舉家到老公張晉家鄉重慶度歲，愛吃辣的她在當地大吃美食，麻辣火煱及水煮牛肉等，逗留一星期已胖了很多，現在要努力減肥，「之前參加內地綜藝《乘風2023》，因要跳舞，身形回復未嫁時，亦因此愛上運動，但現在打回原形，老公有激勵我做運動，見到他那麼fit，我不可耽誤自己，要多做運動，令自己愈來愈後生和靚，這是保持夫妻關係的好方法」。她透露之前拍了部電影，因要照顧三子女，所以有好劇本和對手才考慮拍劇。