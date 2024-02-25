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娛樂

憶執導《紐約深秋》被質疑 陳沖勉勵年輕人努力追夢

【明報專訊】62歲陳沖昨日現身M+博物館，接受影評人Maggie Lee訪問，分享從影多年的心路歷程及未來展望。久未在港露面的陳沖全程以流利英語對答，她透露小時候從沒幻想過成為演員，14歲時有導演到學校要求面試，她自知不懂唱歌又不懂跳舞，但幸運地被選中，從此展開演藝之路。

被兩導演啟發 讚姜文天才

重提當年拍《末代皇帝溥儀》，陳沖形容是一場浪漫旅程，難忘導演貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）對中國文化的熱愛，像一個詩人，「當年在洛杉磯見面傾談，他懂得老子和莊子，他讀過的書，我反而沒讀過，而且能將一些古老神話加入戲中，製造童話感覺。認識他與大衛連治（David Lynch）導演後，影響我對幕後製作的興趣，從他們身上學到很多」。她亦欣賞李安導演，原本她參演李安的《囍宴》，但因某些原因換人，後來《色，戒》終於有機會合作，「與姜文合作《太陽照常升起》，他是天才，雖然我佔戲分不多，但他就是發掘到演員的不同一面，然後讓我盡情發揮」。

陳沖稱當年到荷李活發展，一開始有電影角色要求脫衣，之後演過閒角，後來才接到《末代皇帝溥儀》。初任導演時亦比較天真，記得其中一部作品由李察基爾、雲露娜維達主演的《紐約深秋》，被質疑一個中國演員如何有能力當荷李活電影導演，又跟監製鬧得不太愉快，更差點被換走，慶幸最終看出她的天分，電影最終完成，她也很享受拍攝過程。陳沖累積多年執導經驗，現時寫的劇本主要探討人性，也很喜歡跟新一代電影人合作，從年輕人身上找到動力，可以繼續學習向前，不停進步。她勉勵年輕人要不怕付出，努力追夢，不能空口講白話。她以史泰龍的奮鬥歷程為例子，如他當年沒堅持，就沒有今日成就。她又分享從影多年，最喜歡《小花》和《末代皇帝溥儀》兩片的角色，因由演出至今相隔數十年，仍有不少影迷記得，感到難得和開心。

記者：林蘊兒

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