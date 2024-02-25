李琳琳久休復出伙區嘉雯演女同志揚威柏林 楊曜愷編導《從今以後》奪泰迪熊獎

昨日（德國時間23日）第74屆柏林影展公布《從今以後》獲頒泰迪熊獎「最佳劇情片」，是自1998年第48屆柏林影展，由關錦鵬執導的《愈快樂愈墮落》獲得該獎後，相隔26年再由香港電影奪得。

楊曜愷夢想成真感謝團隊

《從今以後》是導演楊曜愷繼2019年《叔．叔》後的新作，故事以兩名女同志的關係作切入點，一方面從嶄新角度審視主題，另一方面亦期望深入探討現今「LGBTQ+」在港的權利。楊曜愷在社交網表示：「超級開心！我們在柏林影展獲得了泰迪熊獎！我要感謝《從今以後》的演員和團隊令我夢想成真！」

首映好評如潮 得獎錦上添花

其後楊曜愷再感性說：「從2020年開始展開《從今以後》劇本創作之旅，輾轉4年後，終於能在柏林影展舉行世界首映。我們十分榮幸觀眾及影評人的反應，好評如潮，贏得泰迪熊獎更是錦上添花！《從今以後》即將在港上映，希望觀眾亦會同樣喜歡這套電影。我們急不及待將《從今以後》帶回香港！昨晚是一趟夢想成真之旅，希望不在場的區嘉雯與其他工作人員能與我們遠距離分享這喜悅。」

區嘉雯：團隊努力獲肯定

區嘉雯昨日收到好消息非常開心，「今早起來收到楊導演捷報，十分開心，我們團隊的努力得到肯定，看見導演拿着Teddy Award的照片及團隊慶功宴的照片，好開心呀！」李琳琳興奮表示：「首先，我要恭喜導演楊曜愷及《從今以後》全體，有機會參與演出令我獲益良多。《從今以後》得到柏林影展Teddy Award最佳劇情片獎，係導演及全體人員用心合作的最佳回報。《從今以後》在港上映時，請大家多多支持！」現年75歲的李琳琳淡出幕前多年，今次為《從今以後》久休復出，是丈夫姜大衛穿針引線；導演楊曜愷透過姜大衛邀請李琳琳演出。

李琳琳被角色吸引復出

李琳琳憶當時看完該片劇本，指多年來一直有演出邀約，但都是母親或祖母角色。今次角色擁有自己的目標和意志，是個真實人物，非只是別人的母親或祖母，她被角色吸引並答應演出。

柏林影展泰迪熊獎創設於1987年，1992年正式成為柏林影展官方頒發的獎項之一，泰迪熊獎是表彰以LGBTQ+為題材的電影獎項，有同志電影獎項的最高榮譽之稱，每年會頒發最佳劇情片、最佳短片及最佳紀錄片。影展期間，凡以LGBTQ+題材創作的劇情片、紀錄片、短片皆有機會獲獎。《從今以後》入選柏林影展全景單元（Panorama），亦一舉為香港再度拿下泰迪熊獎，更是華人電影圈第3次（之前獲獎有1998年港片《愈快樂愈墮落》、2007年台片《刺青》）獲泰迪熊獎最佳劇情片。

娛樂組