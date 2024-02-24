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娛樂

湯告魯斯有望與金像導演伊拿力圖合作

【明報專訊】日前美媒報道，《職業特工隊》61歲湯告魯斯（Tom Cruise）上月在倫敦與華納電影公司高層開會，《異空戰士2》（Edge of Tomorrow 2）被指是雙方最新合作項目；該片還未落實開拍，前日再有消息指湯告魯斯將透過華納首度跟兩屆金像導演伊拿力圖（Alejandro G. Inarritu）合作。

近年專注拍攝《職業特工隊》及《壯志凌雲》兩系列的湯告魯斯盼嘗試新類型電影；先後憑《飛鳥俠》及《復仇勇者》贏得奧斯卡最佳導演的伊拿力圖，前作為影視串流平台Netflix西班牙語喜劇《中有，部分真實的偽記事》。如果湯告魯斯和伊拿力圖合作成事，將會是後者自《復》片後首齣英語電影。據悉新片劇本已完成，但內容保密。

另一方面，《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）將參演Disney+《破案三人行4》。憑《心之旋律》贏得奧斯卡最佳男配角的失聰演員賽高素（Troy Kotsur）將加盟Apple TV+劇集《基地》第3季。日前播出第4季大結局的《刑警雙雄》，宣布開拍第5季，繼續由墨西哥女導演伊莎路柏斯（Issa Lopez）擔任創作人。Prime Video王牌劇《黑袍糾纏隊》宣布第4季首3集今年6月13日上架，其後每周更新一集，並於7月18日播出大結局，昨日同時公開最新海報。

相關字詞﹕黑袍糾纏隊4 破案三人行4 伊拿力圖 湯告魯斯

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