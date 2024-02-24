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娛樂

宋仲基客串金智媛新劇《淚之女王》 宋慧喬赴迪拜撐《黑暗榮耀》金恩淑

【明報專訊】《來自星星的你》金秀賢與《我的出走日記》金智媛主演韓國有線頻道tvN新劇《淚之女王》，定於3月9日首播，曾跟後者合演《太陽的後裔》和《阿斯達年代記》的宋仲基，將客串一角，網民對於《阿》劇情侶「復合」均感興奮；巧合的是，韓媒同日報道宋仲基前妻宋慧喬為支持《黑暗榮耀》編劇金恩淑，早前遠赴迪拜拍攝金恩淑新劇《全部會實現嗎》，亦是她入行以來首次當「串星」，可見閨密情深。

《淚之女王》講述百貨公司集團「富三代」洪海仁（金智媛飾）與農村出身丈夫白賢宇（金秀賢飾）的愛情故事，由《愛的迫降》朴智恩編劇、《黑道律師文森佐》金熙元與《不可殺：永生之靈》張榮佑聯合執導。劇組昨日證實，曾演《黑》劇的宋仲基會客串一角，至於哪集亮相？或者角色為何？一律保持神秘。據知情人士透露，宋仲基答應亮相，主要是為同一事務所的金智媛打氣。二人除了合作《太陽的後裔》，更在《阿斯達年代記》扮演情侶。另外，宋仲基亦曾跟金秀賢合演《聖誕會下雪嗎？》，難怪有網民笑言，宋仲基加入劇組就似出席舊生聚會一樣。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《淚》劇。

除了宋仲基，韓媒前日報道女團Apink成員尹普美亦加盟《淚之女王》，飾演金智媛的私人秘書，據報她的角色是個外表高傲、私下卻有活潑開朗一面的可愛女生。提起《淚》劇，昨日劇組公開兩條最新宣傳片段，分別是金秀賢與金智媛互相出席對方的家庭飯局，雖然餐桌氣氛各異，他倆同樣覺得格格不入，暗示這段階級差距極大的婚姻關係，非要付上九牛二虎之力，才能大團圓結局。

韓媒昨日亦報道宋仲基前妻宋慧喬將會客串《黑暗榮耀》金恩淑編劇、《炸雞特攻隊》李炳憲執導新劇《全部會實現嗎》；劇組目前正在迪拜拍攝外景，韓媒估計宋慧喬趁上月出席巴黎時裝騷後，從歐洲轉飛當地開工，並已低調完成戲分。事實上，宋慧喬出道至今從未客串韓國影視作品，為了好友金恩淑而答應獻出「第一次」，關係非比尋常。

李到晛當兵休假見女友林智妍

《全部會實現嗎》是金宇彬與秀智繼《任意依戀》後，相隔7年再度合作的新劇，故事講述一對男女掌握對方生死權，某日獲得3個願望，卻不知是幸運還是懲罰。新劇預計今年下半年煞科，明年推出。至於宋慧喬跟《夫妻的世界》韓韶禧辭演新劇《自白的代價》後，改與《黑道律師文森佐》全汝彬合演電影《黑修女》，剛於本月22日開鏡，同樣預計明年上映。

另一方面，因合演《黑暗榮耀》而撻着的李到晛和林智妍，前日被網民目擊到餐廳撐枱腳，於是偷拍照片並交由韓媒Dispatch刊登。從照片可見，他倆穿著便服，跟普通情侶一樣享受午餐。自去年8月入伍後，李到晛甚少更新社交媒體帳戶，除了轉載前日開畫《破墓》的宣傳片。據韓媒報道，《破墓》首日錄得33萬入場人次，拋離排第2位《旺卡》的4.4萬，登上開畫冠軍。《破墓》由《娑婆訶：六指人》張宰賢自編自導，《原罪犯》崔岷植、《鬼怪》金高恩及《勝利號》劉海鎮等合演，講述風水師受託將棺木移葬至可疑墓地的驚慄故事。

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