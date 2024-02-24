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娛樂

趙世曾舊愛Terri Holladay離世 終年55歲 曾辦海陸空訂婚儀式 育一子趙式正

【明報專訊】87歲富商趙世曾身邊經常有美相伴，在眾多女友中，姚煒、盈盈（蔡珍妮）及Terri Holladay（原名Teresa Anne Holladay）的戀情最為人熟知，她們分別為趙家誕下一女兩子，其中Terri為趙世曾育有一子趙式正（Roman）。

家人設專頁悼念

自趙世曾與Terri分手，女方一心照顧愛子，及後嫁外籍商人Paolo，生活轉趨低調並淡出Ball場，鮮有公開露面。昨日有報道Terri Holladay去年12月27日在港離世，終年55歲，消息一出令不少人震驚和惋惜。

Terri的家人本月5日在網上設專頁撰訃文悼念，講及Terri的生平，她父親是美國軍人，母親是越南人，愛下廚和愛護狗仔等，專頁寫道：「她是美麗、不平凡和充滿愛的人，有段很精彩的人生。家人謹向所有在這個艱難時期曾表達愛意和支持的人表示感謝。家人和朋友將深深懷念她，將會舉行私人追思會。」Terri的親人打算在以色列植樹，以示對逝者的懷念。

Terri在1991年與趙世曾在船河中邂逅，拍拖一年即舉辦海陸空訂婚儀式，廣邀城中名人富豪出席見證，包括李嘉誠及何添等，成為城中佳話。1993年Terri為趙世曾誕下兒子Roman，仍維持同居關係，沒正式註冊結婚，至1995年分手，她曾為分手費與趙世曾對簿公堂。

分手後嫁商人Paolo

及後遇上外籍商人Paolo並結成夫婦，帶着Roman一家三口生活。Paolo於2018年因癌病離世。Terri最後一次公開亮相是​2019年與Roman出席慈善晚宴，最後一次在社交網發帖是去年11月底，當時分享了多張與愛犬的照片。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕趙式正（Roman） 商趙世 Terri Holladay

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