視佘詩曼人生導師 高海寧盼再遇好角色向視后進發

記者：林祖傑

高海寧（高Ling）表示一直默默地行到最佳女配角的位置，可能有人覺得行得慢，但她認為花了15年行的每一步，依然是值得的，「沒累積這段人生經驗和歷練，未必可以演到令大家鍾意的角色」。她與佘詩曼（阿佘）曾3次合作拍劇，關係亦師亦友，一直仰慕阿佘，「阿佘對於我來講就如人生導師，她是個好好榜樣，甚至是一個好好的目標，好想成為像她一樣的人，她不止演技非常好，待人處事和在這行的評價，都是很值得學習的對象」。她表示要向阿佘這目標前進，望跟對方一樣，得獎令大家覺得眾望所歸、心服口服。

緣分等上天安排

高Ling曾被情緒病煎熬，幸走出陰霾，特別祝大家龍年身體健康，亦呼籲大家關注精神健康，「身心健康才能做到自己想做的」。單身的她認為姻緣運不可強求，雖37歲已是熟女之齡，但不想為要而要，做錯決定，「如果遇到不對的人，我寧願一個人，要出現的自然會出現，所以將所有精力投入工作上，我當然不抗拒愛情，緣分就等上天安排」。

望內地人氣續升

高Ling兔年憑《新聞女王》在內地人氣急升，工作接踵而來，透露龍年會繼續中港雙線發展，先參與內地綜藝節目《無限超越班》第二季，擔任學員，「導師全部都是影帝、影后級，我咁多年都沒機會跟他們合作，今次難得有機會，真的好想去學嘢，因為對演技仍有很多追求，希望更上一層樓，想做一個如阿佘般演什麼似什麼的演員」。

高Ling寄望龍年再創高峰，憑這個綜藝節目，令內地人氣持續，甚至再高一點，帶動更多工作機會，當然仍會繼續在港拍劇。對於登頂奪視后，她說：「希望不要等那麼多年，快點再遇到一個好角色驚艷觀眾，得到更加多的認同」。

服裝：Longchamp

化妝：小白

髮型：James Lee

場地：CLUB ALBERGUE 1601