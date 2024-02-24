好兄弟合演《盜月者》默契十足 白只做張繼聰「人肉沙包」無怨言

白只拍爆破戲好爽又好驚

阿聰戲中負責開槍及動作場面，白只負責爆破，雖然如此，阿聰不覺辛苦，「看似驚險，但其實很安全，打鬥場口亦不算多，因為我跟導演袁劍偉第一部合作電影連一句對白也沒有，開工打到收工，超級辛苦，相對下今次超舒服」。白只稱拍爆破場面一定有危險，但也很刺激，「覺得好爽又好驚，最難忘一幕是向Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）解構如何炸夾萬，到正式拍攝時，藥引火舌跌落放滿煙花和炮仗的枱面，引起連串爆發，真的很驚，當時大家心知不妙，尤其我跟Edan坐近易燃物品，所以未待導演嗌cut已四散。經此一役，發覺拍這類危險場面真的要小心，因無人會理你」。白只再跟阿聰合作，覺得對方已去到不同層次，不是只顧自己演戲，會顧全大局，過程中不停跟導演及演員研究，務求令部戲更加好看，「我的視野較狹窄，未睇到大格局，只想着如何做好些，不想出錯」。

阿聰被邵美君摑到面腫

談到阿聰被飾演Anson Lo母親的邵美君掌摑到啪啪聲，隔着鏡頭也感受到痛楚。阿聰稱邵美君是他演藝學院師姐，跟高手合作不用多說，埋位就演戲，「我跟她講不用就力，希望一take過，所以每次都一take收貨，但拍了多個角度，返到屋企照鏡以為自己食肥了，原來是被摑到面腫，最慘是角色要木無表情，拍完第一take感受到力度猛烈，拍第二take仍要若無其事，不可畏縮」。至於白只被阿聰掌摑，前者稱拍攝前已跟阿聰說爽快打一把掌就OK，「因為由細大，阿聰練過的功夫，包括詠春及西洋拳等，全部都叫我試一拳，我試過晒，知他出拳威力，但他打完一拳，永遠都話好細力，叫我再『食』多拳，結果打了十幾廿拳」。

電影在日本取景，白只表示有場戲跟阿聰、Edan、Anson Lo在東京遊車河，感覺舒服，阿聰笑說︰「你就開心，我就好似司機由朝到晚揸車，成場戲講白只瞓着，有什麼工作瞓足一日就有人工收。」白只笑稱開機便要熟睡甚有難度。兩人提到在日本經歷一件趣事，去到一個十字路口的公廁小解，公廁設計近乎無遮無掩，白只笑說︰「真係好文明，互相信任。」

阿聰透露最好笑有場戲在姜濤和Edan面前不發一言低頭吃早餐，由於每個鏡頭都拍到他，要不停食麵，最終吃了8個麵，吃到第3個已胃痛。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

張繼聰/髮型︰Sam Cheung

化妝︰LevinaBoMakeUp

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