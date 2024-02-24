18禁亞博騷大量粗口歌 影帝影后聲演經典角色 麥浚龍憶亡友大飛感觸落淚

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

麥浚龍（Juno）這個亞博騷設為18禁，多個表演單位獻唱粗口歌更加盡情，台下觀眾尖叫歡呼，氣氛高漲。音樂會尾聲，Juno手執香煙獻唱《我們的末日》，唱到感觸眼濕濕，要轉身抹眼淚，之後Juno與所有表演者拿着啤酒上台，懷念樂隊LMF已故成員、著名音樂人「大飛」陳匡榮（Davy），大銀幕打出「Davy Chan 音容宛在」字句。

Juno著厚西裝熱到見暈

Juno騷後受訪，稱應付這個騷心情激動，由農曆新年前已展開緊密綵排，可能聲帶疲勞，正式演出時聲線變低沉，唱《金剛圈》因見暈「甩嘴」，他說：「我著住很厚的絲絨西裝，舞台太熱，望到個台開始斜，照住我的射燈在轉動，所以有一句歌詞入不到，我唱完落台都要工作人員攙扶，見到台下觀眾席都有人暈倒，會向工作人員了解該觀眾的情况，希望他無事。」

大飛離世前答應演出

提到唱《我們的末日》落淚，Juno表示因想起大飛感難過，「綵排時已避開這首歌，因為這首歌是大飛為我寫的，令我想起昔日跟大飛合作，很戲劇化，當我初準備開騷，第一個就邀請他擔任演出單位，有日大飛說身體不適，需要幾個月時間醫病，康復就會參與演出，可惜一星期後離世，為了向他做一個致敬，今次所有演出單位都認識大飛」。Juno指演唱會只設一場，最近接到主辦單位邀請做巡迴演出，但他之後安排其他企劃，故需從長計議。

或將演唱會劇本拍電影

Juno特別多謝5名影帝和影后參與這個騷，透過聲演全新電影劇本，將他們演過的經典角色重生，覺得這個合作很有趣。問到會否將演唱會的劇本拍成電影？他說：「都有人問過，當然這個騷本身是電影劇本，都有這個可能拍成電影，但這刻未正式傾，因為最近好忙。」