明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

18禁亞博騷大量粗口歌 影帝影后聲演經典角色 麥浚龍憶亡友大飛感觸落淚

【明報專訊】麥浚龍（Juno）前晚於亞博舉行《金榜題名project_mayhem．an urban fantasy by juno mak》演唱會，有別於一般的演唱形式，破格將電影劇本元素融入演唱會，先後播出古天樂、張家輝、梁家輝、林家棟、吳君如聲演黑幫角色的聲帶，並安排一班扮古惑仔的演員列陣拜關公，其間又穿插播放片段，片中扮演細鳳的Juno跟多名黑道大佬講數，又跟江湖阿嫂傾心事，甚至出手殺人的場面，鋪排一眾歌手包括Juno、Novel Fergus、PetPetShawn、Polar G、MATTFORCE、廿四味、王嘉儀、MOBP及Geniuz F the FUTURE登台演唱。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

麥浚龍（Juno）這個亞博騷設為18禁，多個表演單位獻唱粗口歌更加盡情，台下觀眾尖叫歡呼，氣氛高漲。音樂會尾聲，Juno手執香煙獻唱《我們的末日》，唱到感觸眼濕濕，要轉身抹眼淚，之後Juno與所有表演者拿着啤酒上台，懷念樂隊LMF已故成員、著名音樂人「大飛」陳匡榮（Davy），大銀幕打出「Davy Chan 音容宛在」字句。

Juno著厚西裝熱到見暈

Juno騷後受訪，稱應付這個騷心情激動，由農曆新年前已展開緊密綵排，可能聲帶疲勞，正式演出時聲線變低沉，唱《金剛圈》因見暈「甩嘴」，他說：「我著住很厚的絲絨西裝，舞台太熱，望到個台開始斜，照住我的射燈在轉動，所以有一句歌詞入不到，我唱完落台都要工作人員攙扶，見到台下觀眾席都有人暈倒，會向工作人員了解該觀眾的情况，希望他無事。」

大飛離世前答應演出

提到唱《我們的末日》落淚，Juno表示因想起大飛感難過，「綵排時已避開這首歌，因為這首歌是大飛為我寫的，令我想起昔日跟大飛合作，很戲劇化，當我初準備開騷，第一個就邀請他擔任演出單位，有日大飛說身體不適，需要幾個月時間醫病，康復就會參與演出，可惜一星期後離世，為了向他做一個致敬，今次所有演出單位都認識大飛」。Juno指演唱會只設一場，最近接到主辦單位邀請做巡迴演出，但他之後安排其他企劃，故需從長計議。

或將演唱會劇本拍電影

Juno特別多謝5名影帝和影后參與這個騷，透過聲演全新電影劇本，將他們演過的經典角色重生，覺得這個合作很有趣。問到會否將演唱會的劇本拍成電影？他說：「都有人問過，當然這個騷本身是電影劇本，都有這個可能拍成電影，但這刻未正式傾，因為最近好忙。」

相關字詞﹕「大飛」陳匡榮（Davy） 我們的末日 麥浚龍（Juno）

上 / 下一篇新聞