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娛樂

【開箱】《財閥×刑警》 安普賢扮韓版蝙蝠俠 富二代捉賊記

【明報專訊】還記得DC超級英雄片《正義聯盟》飾演「閃電俠」的艾薩米勒（Ezra Miller），對於賓艾費力（Ben Affleck）扮演「蝙蝠俠」有何超能力感到好奇，後者幽默回應：「我超級有錢。」或許《以吾之名》編劇金巴多從中取得靈感，於是為韓國SBS電視台創作《財閥×刑警》劇本時，把「有錢又有正義感」的人物設定放諸主角安普賢身上，結果出奇地好笑又好看。

收視未見突破

隨着韓流盛行，劇集需求大增，導致「撞橋」情况時有發生，無論是《非法正義》的南柱赫、《夜晚開的花》李荷妮，抑或《財閥×刑警》的安普賢，角色設定大同小異，都有蝙蝠俠的正義基因，分別在於前兩者以「暗黑英雄」身分鋤強扶弱，後者則是陰差陽錯下成為警察，名正言順為民除害。

《今生也請多指教》安普賢與《財閥家的小兒子》朴智賢合演《財閥×刑警》，自上月26日開播至今，截稿前已播第6集，雖然收視一直徘徊在5%至7%之間，跟同時段播出MBC古裝劇《夜晚開的花》結局高收18.4%相距甚遠，但已比SBS上一檔《與惡魔有約》為佳，香港觀眾可以透過影視串流平台Disney+收看《財》劇。

新劇講述「富二代」陳利手（安普賢飾）雖擁有律師資格但不務正業，只愛吃喝玩樂，直至某次喝醉後，險遭通緝犯施襲，他自衛還擊卻遭埋伏附近的女警李薔賢（朴智賢飾）誤當兇徒，即場把他拘捕，事後發現怪錯好人，更重要的是陳利手父親陳明鐵（張鉉誠飾）正在競逐首爾市長，選情不容有失，多得兄長陳勝主（郭時暘飾）獻計，對外宣稱其弟是臥底警員，成功緝捕重犯，如今終可復職，於是利用家族財力和人脈關係，繼續破案屢建奇功，同時找到人生目標。

《財閥×刑警》節奏明快，短短6集已透過模特兒伏屍遊艇、知名畫家遇刺身亡，還有獨居長者遭謀財害命等刑事案件，藉以帶出陳利手由「廢青」變為「刑警」的蛻變過程。他由自以為是，結果經常碰壁，幸好每次吃虧，都肯自我反省，終令上司李薔賢刮目相看，至於二人會否有愛情線？反而不太重要。

管家阿福翻版

如先所言，《財閥×刑警》故事明顯向《蝙蝠俠》致敬，例如陳利手的秘書崔貞訓（金明水飾）正是蝙蝠俠管家阿福的翻版，負責為主人打點一切，其中一集講到陳利手與李薔賢駕車追捕疑犯，卻因塞車幾乎放虎歸山，前者靈機一觸，急召秘書準備直升機，終讓二人趕及攔截；又如陳利手為了利誘兇徒現身，只需一通電話，銀行經紀即時為他準備10億韓圜（約590萬港元）現金，他的「超能力」在此表露無遺，令李薔賢膛目結舌且甘拜下風。

劇集開播至今，埋下不少伏線，生於警察世家的李薔賢，其父李亨俊（權海驍飾）亦曾任職重案組，個性耿直卻遭誣陷貪污而被迫提前退休，從此鬱鬱不歡。多得女兒力邀他假扮獨居老人，誘使兇手下毒，方能繩之於法，李亨俊自覺寶刀未刀，終於再現歡顏。不難預計在最後幾集，李薔賢設法為父翻案，陳利手將會成為最大助力。另一方面，作為漢水集團主席陳明鐵的私生子，陳利手因母親猝逝而遷怒其父，日後揭開她的死因，將會成為父子關係轉好或變壞的關鍵。

繼《梨泰院Class》和《今生也請多指教》後，安普賢在《財閥×刑警》再次扮演富二代，分別在於《今》劇主角因童年陰影導致身心受創，他為此減近20磅；《財》劇飾演警察，較多動作場面，因此勤做運動操肌，對於出道前曾是拳擊手的他來說，當然應付自如，亦令觀眾睇得更投入和痛快。

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