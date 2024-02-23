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娛樂

湯告魯斯拍拖兩月見光死 傳演《異空戰士2》

【明報專訊】《職業特工隊》61歲湯告魯斯（Tom Cruise）去年12月傳跟36歲俄羅斯名媛Elsina Khayrova秘密拍拖，由於二人居於倫敦同一幢豪宅，可謂近水流台。不過，英國《太陽報》昨日報道，阿湯日前跟新歡的子女會面後，隨即傳出分手消息，暫時未知兩者是否有關，但據知情人士透露，二人屬於和平分手，「避免日後在電梯碰面時感到尷尬」。模特兒出身的Elsina，曾與俄羅斯富商Dmitry Tsvetkov結婚，育有一對子女，直至數年前才離異，目前定居英國。

另一方面，美媒Variety昨日報道，華納電影公司高層上月到倫敦跟阿湯開會，有傳雙方敲定以《異空戰士》續集（Edge of Tomorrow 2）作為最新合作項目。早在2014年阿湯跟愛美莉賓特（Emily Blunt）合演首集叫好叫座，全球票房累收3.7億美元（約28.8億港元），相隔10年之後，終於有望添食。除此之外，有傳《標殺令》鬼才導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）最後執導作品《The Movie Critic》，阿湯亦有意參演一角。

相關字詞﹕愛美莉賓特 Elsina Khayrova 異空戰士 湯告魯斯

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