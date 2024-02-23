堂本剛下月離巢 強調Kinki Kids不解散

堂本剛透過官方網站撰文，宣布下月31日將與所屬事務所結束合約。早年患上耳患的堂本剛，談到離巢原因，表示過去一邊與病魔對抗，一邊以自己的方式摸索演藝工作，為了將來繼續以藝人身分前行，必須在環境上作出重大改變，他說：「珍惜每一天，今後也會努力活出自己，懷着感恩的心，走向人生新領域。」強調從沒考慮解散Kinki Kids，將與拍檔堂本光一繼續合作。

堂本剛1991年加盟尊尼事務所，翌年與堂本光一合組Kinki Kids出道，組合所有單曲均登上Oricon銷量榜冠軍，列入健力士世界紀錄。2007年在東京巨蛋舉行10周年紀念演唱會，吸引6.7萬觀眾入場，亦創下東京巨蛋最多觀眾紀錄。

早在本月初已傳堂本剛離巢，如今證明消息屬實。去年因尊尼喜多川性侵事件，事務所改名SMILE-UP.後已有多名藝人離巢，包括《永遠的0》岡田准一、《救參家族》二宮和也及《無間雙龍》生田斗真等。