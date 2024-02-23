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娛樂

生仔箍煲無效 8年婚姻玩完 黃靜茵暗諷丈夫出軌「400人認得他」

【明報專訊】韓媒昨日報道《雙甲小食店》39歲女星黃靜茵入稟法院申請離婚，原因是職業高爾夫球員出身的企業家丈夫李英敦犯了過失，女方事務所承認報道屬實，但以藝人私生活為由，拒絕公開婚變內情，但從黃靜茵前晚透過社交媒體Instagram（Ig）罕有公開夫婿照片並留言「雖然長相平凡，但可能有400人認得他」，網民猜測她在暗示老公出軌，而且「小三」不止一個，導致離婚收場。

文：蘇珮欣

黃靜茵2015年爆出與李英敦拍拖，更被狗仔隊偷拍到恍如韓劇《她很漂亮》情節般，二人共用一件外套遮風擋雨的照片，成為一時佳話。翌年2月結婚，2017年誕下兒子，一家三口貌似家庭生活幸福美滿。直至2020年，夫妻出現婚姻危機，黃靜茵入稟法院申請婚姻調解，結果復合成功，出國旅遊再度蜜月，並於前年誕下第2胎，被指生仔箍煲。

公開丈夫照片句句「有骨」

韓媒昨日引述知情人士透露，黃靜茵以丈夫李英敦有錯失為由，再次向法院提交離婚申請，結束8年夫妻關係。黃靜茵經理人承認報道屬實，指她經過深思熟慮，覺得難以維繫婚約，於是單方面入稟，希望透過法律程序，解決離婚問題。事務所以藝人私生活為由，拒絕透露婚變原因，並請外界不要過度揣測及報道，避免傷害當事人及兩名兒子。

宣布離婚前一晚，黃靜茵突然透過Ig公開多張丈夫照片，並注明「李英敦」及其出生年份，似乎不像「放閃」，她更語帶雙關地說：「我溫柔的老公，好美麗啊！和我結婚後，活得非常忙碌的李英敦，現在可以舒舒服服地享受吧！」她的友人在帖文下留言「聯絡不上李英敦」及「李英敦最近好像很忙」，黃靜茵隨即回應：「是有可能的，纏上很多事，可能會胡言亂語吧！」另有其他人稱「原來李英敦是這樣子」，她即回答：「雖然長相平凡，但可能有400人認得他」，似在暗示丈夫出軌。由於黃靜茵過去甚少公開丈夫照片，網民一度懷疑是黑客所為，直至事務所澄清，所有照片均是黃靜茵親自上傳，粉絲才意識到圖文可能暗藏玄機。

另有報道指，黃靜茵雖然爆出婚變，但未影響工作，按照原定計劃，昨日為SBS電視台新劇《7人的復活》拍攝宣傳海報。此劇是去年播出《7人的逃脫》第二季，講述少女失蹤導致涉事7人展開明爭暗鬥、你死我活的故事，預計3月29日首播。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

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