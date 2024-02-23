照顧4歲兒子無時間拍拖 樂基兒：不需找膊頭依偎

陳豪押後二人世界旅行

陳豪早前再奪視帝，承諾與太太陳茵媺二人世界旅行，但最近忙拍邵氏網劇《執法者們》，還有登台和商演工作，暫未有時間旅行，但一定會兌現，否則陳茵媺不放過他，「仍未想到去哪裏旅行，曾想去非洲看野生動物，但太危險不敢，有小朋友後要顧安全，但沒危險的地方又不想去」。

麥玲玲讚李龍基癡心情長劍

麥玲玲表示今年用口工作的人要慎言及低調點。談到李龍基未婚妻王青霞惹官非，她指今年是龍年，李龍基名字有「龍」，已犯太歲及多是非，如兩人去年結婚會好一點，希望事情慢慢過去。她曾在聚會見過王青霞，但了解不多，只覺得對方性格熱情、喜歡拍照。可覺得王青霞藏着很多謊言？她說︰「是有些不尋常，但我們不熟。」對於李龍基表示待王青霞出來立即迎娶，麥玲玲讚李龍基是癡心情長劍，不離不棄，以愛情角度值得表揚。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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