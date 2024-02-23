陳自瑤《婚後事》背部全裸豁出去 羅子溢拍親熱戲自誇「遮位高手」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

陳自瑤與羅子溢曾合作劇集《缺宅男女》，新劇則扮演夫妻，有不少大膽激情場口。首次當女一的陳自瑤豁出去，其中一場親熱戲半裸背向鏡頭，事前做足安全措施防走光，加上很信任對手羅子溢，故拍攝時感放心。羅子溢稱當時閉上眼，什麼也看不見，還自誇是「遮位高手」，因以前拍慣葉念琛電影，經驗豐富，「始終太親密，都要用咕𠱸隔一隔身體，讓自己感覺舒服些。拍攝時說過盡量清場，但發覺有很多工作人員圍在一起看。太太（楊茜堯）暫時只看過第一集和預告片，她說我做得幾好」。

與王浩信不夾口供 陳自瑤支吾以對

陳自瑤新劇接檔老公王浩信的《狀王之王》，她指老公正為新劇開工，可能未有時間捧場。提到王浩信日前為劇集宣傳，說今年情人節跟家人一起煲劇；陳自瑤則在社交網分享靚相，留言與財神約會。兩人所言有出入，被指不夾口供，疑情人節非一起過。

陳自瑤支吾以對道：「有這報道嗎？我沒看到，不知點答……私人事不講了，講回此劇啦！（有否看《狀王之王》？）早前不在港，都有看少少，知道是喜劇，幾搞笑。」網民讚王浩信反串女人很靚女，覺得如何？她遲疑幾秒，說不知道，望向身旁羅子溢，欲求救幫忙解圍，然後尷尬稱：「覺得是我靚一點。」羅子溢見狀幫口，稱如果見到王浩信扮女人，一定不敢搭訕。

賴慰玲擔心婚姻破裂

黎諾懿與賴慰玲在《婚後事》演一對，預告片見兩人的親熱戲拍得很專業又逼真，他們都擔心被另一半追問。賴慰玲形容是入行以來最大膽的演出，笑言驚播出後老公呷醋，導致婚姻破裂。

黎諾懿筲箕chok泡

他們有場浸浴戲，過程非常難忘，黎諾懿笑說：「由於浴缸水溫太熱，令賴慰玲貼在重要部位的打底膠紙全部溶了，她幾乎變全裸，要用手遮擋免泄春光。又因為要水中製造泡泡，我用筲箕大力及快速chok，以人手打出泡泡。筲箕另一用處是用來遮蓋我身體重要部位，要用兩個超大號」。他們盼劇集收視理想，如果有25點，黎諾懿願意示範「筲箕chok泡」，如有30點，便重演出浴戲。

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