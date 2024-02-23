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娛樂

首當男一喜獲觀眾受落 謝東閔突破樽頸發力追演藝夢

謝東閔喜見《本尊就位》反應好 曾遇演戲樽頸位 心中團火不會熄

【明報專訊】謝東閔2010年參加歌唱比賽《超級巨聲2》入行，任綜藝節目主持又演戲，已演出逾35部劇集，由最初客串按部就班，之後戲分漸多，飾演奸角、配角及終極Big Boss。經14年默默耕耘終等到上位機會，擔任民初喜劇《本尊就位》男主角，飾演「呂洞賓」。

首次擔正，謝東閔沒視為考牌作，或過於緊張外界評價，「從沒計較角色戲分多少，都是一樣努力去做，但為免破壞大仙的形象，即使喜劇，也不敢演得浮誇。公司安排在賀歲檔播映，有很多觀眾外遊，壓力相對減輕，但估不到播出後沒被人罵，收視成績都OK，代表獲觀眾受落，已經好開心。可能是喜劇，適合一家大小追看有關」。

NG最高紀錄30次

謝東閔表示伙拍孔德賢、陳嘉慧組成新鮮配搭，劇種天馬行空，合作過程很開心，還趁機跟經驗豐富的前輩韋家雄偷師，學習運用喜感放笑彈，「拍輕鬆喜劇有一定難度，我的角色最難是要念詩及很多文謅謅對白要背，因不夠時間消化，有時難完全明白意思，加上自己記性差，拍攝時頻NG，最高紀錄NG達30次」。他稱仍沒資格教新人演戲，更透露兩年前曾面臨演戲樽頸位，慶幸能衝破心理關口，「近年所演角色有些類似，做得衰人、奸人多，自己都有少少悶，想有多些變化。為證明自己識演戲，更努力演好每個角色，希望跟新拍檔互相學習」。

自認慈祥歌唱導師

謝東閔表示對唱歌和演戲仍有夢想，盼獲更多人認同，「我當然想做主角，團火不會熄，演藝工作是不會放棄的，不過亦有做生意，跟坤哥（吳業坤）及其他朋友合資開辦音樂中心，希望幫助有潛質的新人入行。我不會擔任經理人，因太疲累，只想透過舉辦歌唱比賽，讓更多人、無論大人或小朋友都有機會上台表演，提升他們歌唱技巧，以及接觸不同類型的音樂」。他有親自教學，自認是慈祥歌唱導師。

與朱智賢感情更鞏固

謝東閔與朱智賢拍拖多年，2020年爆出朱智賢與人夫黎振燁「車廂偷食蛋糕」事件，謝東閔當時無懼外界冷嘲熱諷，以男友身分力撐朱智賢，講好說話兼原諒對方，獲網民大讚。雖曾傳他們經不起風雨鬧分手，但兩人感情不但未受影響，反而更鞏固。

去年朱智賢離巢無綫外闖，謝東閔表態支持，並以行動證明，「我早前搞歌唱比賽，有找她擔任司儀，當然有付酬勞，她離開舊公司後接到不少工作。其實她只是轉公司，又不是轉行，仍在娛樂圈工作，不排除將來回巢」。他表示不抗拒跟女友情侶檔工作，實行有錢齊齊搵，「早前跟林子善到馬來西亞登台，也邀請女友擔任特別嘉賓」。他讚朱智賢歌藝不錯，表現值80分。

對結婚傳聞不置可否

提到去年底朱智賢在社交網曬出一輯婚紗造型照，在剛過去的情人節，謝東閔又罕有曬搭女友膊頭合照放閃，疑暗示好事近。謝東閔承認有結婚念頭，但想低調不公開，對結婚傳聞不置可否，「我不喜歡太多人去慶祝一件事，有計劃也未必公布，何時有好消息好難講，但也難隱藏，總之大家要知就知，隨緣啦！」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

髮型：Jay@HOLA il colpo Hair & Pets

服裝：BESPOKED-Ian Chang

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