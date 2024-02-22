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娛樂

【開箱】《刑警雙雄：夜之國》 茱迪科士打半世紀首拍劇 查雪地懸案

【明報專訊】《七俠蕩寇誌》、《接線追緝》編劇尼克披索拉圖（Nic Pizzolatto）創作的《刑警雙雄》連拍3季均有口碑，上月14日在HBO Go首播的第4季《刑警雙雄：夜之國》（True Detective: Night Country），退居執行監製之位，改由墨西哥女導演伊莎路柏斯（Issa Lopez）接手，並請來兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）相隔近半世紀首次拍劇，扮演局長Danvers，在暗無天日的阿拉斯加調查兩宗看似沒關聯的命案。在爛番茄網站188篇文章獲92%高分，本月18日播出第6集結局後，尼克在社交網「分享」部分網民的劣評，遭扮演州女警Navarro的卡莉里斯（Kali Reis）斥其「可恥」。

案件主軸 警察生活副線

《刑警雙雄：夜之國》以阿拉斯加虛構小鎮Ennis為背景，當地12月臨近聖誕迎來「永夜」，將無日光長達逾月；故事一開始當地研究站所有科學家離奇失蹤，但手機、衣物等仍在站內，而且還有煮好的食物，電視亦正在開啓；Danvers（茱迪科士打飾）到場調查，發現地上出現疑屬於原住民Annie的半截舌頭。曾跟Danvers拍檔的Navarro（卡莉里斯飾）調任州警，直覺案件與數年前原住民Annie被虐殺案有關；Danvers亦發現其中一名失蹤科學家，跟Annie有過親暱合照，疑兩人是情侶關係。其後接報數名科學家在戶外全裸冰封，衣物卻齊整放在附近。

阿拉斯加問題多

就像《東城夢魘》等近年廣受好評的警匪劇，案件是主軸，警察私生活及城鎮所反映的社會問題，也是內容一部分，《刑警雙雄：夜之國》也不例外。Danver經歷喪子之痛，與原住民繼女關係不睦；Navarro的母親及胞妹Julia均有思覺失調，後者隨她到Ennis生活，病情沒好轉更日益惡化。另一方面，採礦公司Silver Sky為當地居民帶來工作機會，同時疑污染環境，不少孩子夭折，惹來居民抗議。原住民婦女受虐，Annie只是其中一例，都讓Danver和Navarro憤怒及無能為力。另一支線落在Danver下屬Peter身上，無論跟貪腐刑警爸爸Hank或年輕太太Kayla均關係緊張，後者尤其不喜歡他幾乎隨傳隨到為Danver賣命。

此劇只有6集，第1集開始得不錯，兩宗懸案挑起觀衆好奇，不過節奏略嫌緩慢，直到中段才好轉；最精彩是最後兩集，謎底終於揭盅。對美國創作人而言，阿拉斯加大概不是好地方，兩屆金像影后希拉莉絲韻（Hilary Swank）主演的《失蹤專訪》，在Disney+上架，同樣以此冰天雪地為背景，雖然主角由警察轉為記者，但警察貪腐、原住民遭虐殺、精神健康出問題等都在劇情之內，《刑警雙雄：夜之國》更把無良大企業進駐，勾結警察，害苦居民，成為引發兇案的重要線索。

《刑警雙雄》每一季均由著名演員擔綱，金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）伙拍《飢餓遊戲》活地夏里遜（Woody Harrelson）演首季；第2季首次加入女警角色，由麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）跟《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）合演，第3季則由《綠簿旅友》馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）獨挑大樑。第4季陣容亦不弱，除了《月亮喜歡藍》導演巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）監製之外，《凍死骨》尊賀斯（John Hawkes）和《28日後》基斯杜化艾克斯頓（Christopher Eccleston）參演，後者直言劇中戲分很少，如果是其他戲他絕對不會接拍，但今次每一場都是跟其偶像茱迪科士打演出，不然不會接拍。事實上，童星出身的茱迪自1975年後，沒拍過任何劇集，可說近半世紀以來獻出自己的第一次。她跟職業拳擊手出身的卡莉里斯，演出幾乎獲得一致好評，總算沒選擇錯誤。

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