Netflix《殺人者的難堪》非英語節目收視登頂

改編自同名小說及電影的《情約一天》，以990萬觀看次數成為英語節目冠軍，真人騷《盲婚試愛6》及《毒門教母》分佔亞季。瑞典災難片《The Abyss》以690萬觀看次數，在非英語電影榜稱冠，土耳其《愛成灰燼》及波蘭片《喊打喊殺還是愛》緊隨其後。浪漫喜劇《愛情玩家》以1630萬觀看次數成為英語電影收視冠軍，亦是上周Netflix最多人觀賞的作品。紀錄片《愛．纏．殺：誰是恐怖情人》和動畫《壞蛋獎門人3》分佔亞季。

另一方面，西班牙劇《紙房子》外傳《柏林》去年12月29日上架，現宣布開拍第2季；《辣妹過招》蓮茜露漢（Lindsay Lohan）主演的愛情喜劇《愛爾蘭情緣》（Irish Wish）下月15日在Netflix首播，昨公開首條預告片。