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娛樂

Netflix《殺人者的難堪》非英語節目收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月12至18日一周收視；《上流寄生族》崔宇植伙拍《我的出走日記》孫錫九主演韓劇《殺人者的難堪》，本月9日上架，短短3天已登上非英語節目收視榜亞軍位置，上周7天錄得550萬觀看次數，踢走智利劇《少年出大盜》，成為冠軍。新上架的日劇《忍者之家》，由賀來賢人、江口洋介及木村多江主演，以420萬觀看次數佔亞軍。第3至10位順次為巴西劇《日安維若妮卡3》、西班牙劇《中佬慌失失2》、約旦劇《女校密語2》、韓劇《低谷醫生》、《少年出大盜》、巴西劇《小孤女露絲：心之曙光》、法國紀錄片集《外星先知：雷爾》及韓劇《魅惑之人》。

改編自同名小說及電影的《情約一天》，以990萬觀看次數成為英語節目冠軍，真人騷《盲婚試愛6》及《毒門教母》分佔亞季。瑞典災難片《The Abyss》以690萬觀看次數，在非英語電影榜稱冠，土耳其《愛成灰燼》及波蘭片《喊打喊殺還是愛》緊隨其後。浪漫喜劇《愛情玩家》以1630萬觀看次數成為英語電影收視冠軍，亦是上周Netflix最多人觀賞的作品。紀錄片《愛．纏．殺：誰是恐怖情人》和動畫《壞蛋獎門人3》分佔亞季。

另一方面，西班牙劇《紙房子》外傳《柏林》去年12月29日上架，現宣布開拍第2季；《辣妹過招》蓮茜露漢（Lindsay Lohan）主演的愛情喜劇《愛爾蘭情緣》（Irish Wish）下月15日在Netflix首播，昨公開首條預告片。

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