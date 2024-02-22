《和我老公結婚吧》結局高收

《和我老公結婚吧》講述朴敏英發現丈夫李伊庚與閨密宋昰昀不單出軌，並合謀殺害她以騙取保險金。朴敏英死後穿越回到10年前，遇上同樣穿越時空並一直暗戀她的上司羅仁宇，二人合力將命運轉移到賤夫和小三身上。結局講宋昰昀殺死李伊庚後逃亡，還企圖放火燒死朴敏英，但後者做足準備，令宋昰昀人贓並獲；另一反派BoA亦車禍身亡。朴敏英與羅仁宇婚後誕雙胞胎，大團圓結局。《和》劇收視報捷，台前幕後下月會到越南旅行慶功，不過BoA因工作關係，未能隨行；羅仁宇準備入伍，正向軍方申請出遊。

另外，朴敏英之前被爆搭上涉嫌詐騙的隱形富豪姜宗賢，朴敏英稱與男方已分手，但形象受損，昨日她被指去年獲委任為中小型建築公司One Stone董事，公司註冊地址是巖寺洞某大廈，姜宗賢也在同一大廈經營手機買賣店，因而惹來非議。朴敏英澄清One Stone是家族生意，與姜宗賢無關。

文：蘇珮欣