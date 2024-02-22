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娛樂

音樂劇《会社人間》三度公演 王耀祖伙拍張紋嘉有驚喜

《会社人間》首度合作 王耀祖欣賞張紋嘉是有準備的人

【明報專訊】音樂劇《会社人間》明天起第三度公演，王耀祖（阿祖）2019年首次參演此劇，再度演出同一角色Jason，女主角換上張紋嘉（Crystal），兩人首次合作，互相欣賞。阿祖5年前演同一角色，當年為他帶來競逐舞台劇獎最佳男主角，但印象最深刻是當時正發生社會運動，演出前擔心會否封路要取消，演出後又擔心觀眾能否順利回家。在忐忑心情下，大家決定無論發生什麼事，只要做好演出，這感覺好難忘。今次他處理職場新鮮人Jason角色跟上次不同，現今年輕人較Smart、自我及有想法，故演繹時要適當調整。

阿祖享受做演員

Crystal近年不乏演舞台劇機會，參演《会社人間》仍很緊張，「他們來自演藝學院，排練時好快上手及專業，我要不斷摸索及消化，在尋找過程中要做好多工夫，壓力大增」。阿祖給Crystal定心丸，「她令我驚喜，做好多功課，我鍾意跟有準備的人合作」。Crystal認為唱音樂劇歌曲跟唱流行曲截然不同，初段還要唱很多和音，很有難度。阿祖則訓練有素，演藝畢業時做很多音樂劇，他笑說：「我唔係話自己歌精舞勁，大家覺得我好適合音樂劇，是因為我充滿energy。」Crystal見阿祖能分身處理很多事，大感佩服，忙到得10分鐘午飯，又繼續跟大家排練，如果是她，怕會崩潰。

阿祖是主持、演員，又是舞台劇監製，他最享受做演員，「如只准揀一樣，我會做演員。監製工作好刺激、責任好大，劇團有百人參與，我希望每個合作的人也開心，但到頭來做監製可能唔開心，演員則幸運有人照顧」。劇中他跟Crystal最初是辦公室「食物鏈最低層」，被同事搵笨、攞着數，甚至出賣，後半段他們反擊，由爭取應得進化到成為有權力、出賣別人。

Crystal曾被朋友出賣

問Crystal現實中有否被朋友出賣？她說當然有，「但對與錯，不同人有不同睇法，只能說價值觀不同，當然會不開心，但我不會將事情變得邪惡」。阿祖說：「這世界壞人好多，怎會遇不到。我算好彩，遇到的壞人不多，或未算好壞，畀人攞着數，你咪攞囉！可能只是我的想法，會開心些。我唔會好執著，因這是跟自己過不去。」

最近香港劇場界發生很多事，有頒獎禮風波，舞台劇表演被叫停，劇場人是否愈來愈困難？阿祖說：「很多人問過我，我一直選擇不回應。祿叔（劇協會長馮祿德）在記者會已講清楚，作為他的後輩，沒需要再補充。事情持續發生中，個人意見未必有助事情，也可能帶來影響，不如將祿叔說的版本作為現在的答案。」

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

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