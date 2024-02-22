七字真言維繫夫妻感情 陳浩民舉家回流 想再拍無綫劇

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

陳浩民在《狀王之王》飾演狀師陳夢吉，跟足智多謀的宋世傑（王浩信飾）有不少舌劍唇槍戲分。為增強喜劇效果，他們經常在對白加笑料和情境設計，又向不少演過「狀師」的前輩取經，包括吳啟華、張達明及鄭丹瑞，將《狀王之王》演繹成搞笑古裝版《壹號皇庭》。

拍《狀王之王》頻NG

入行30年的陳浩民累積豐富演出經驗，首次跟兩屆視帝王浩信合作，感覺有無形壓力，還差點被角色考起，「其他演員開工幾個月已變熟，我是臨殺青才加入拍攝，未有足夠時間揣摩角色。由於扮演為人冷靜且思路清晰的角色，但說話要帶點亢奮狀態，還有大量對白要背，拍攝時常忘記台詞要NG。加上導演林子聰為求做到最好，經常臨場『飛紙仔』修改劇本，明明背好的對白都即興更改。雖然大家已習慣，不過在行內有句術語叫『吞生蛇』，其實並不容易」。

重遇昔日戰友如舊生聚會

陳浩民拍此劇重遇不少昔日戰友，認為大家用廣東話演繹，有同聲同氣的親切感，感覺像是舊生聚會，勾起很多昔日回憶，「年輕時與姚子羚拍劇，收工後跟一班朋友去消遣；近10年跟林子聰合作無間，拍了不少內地劇，記得有年一起工作，對足300日，比起見家人的時間更多，因此非常老友」。陳浩民承認太久沒拍港劇，擔心被香港觀眾遺忘，也不排除再為無綫拍劇，「有時搭車，司機會問我幾時返港拍劇。覺得觀眾對我仍有少許留戀，所以今次返無綫，是我『等了好耐的事』，既然有人想看，就拍一部古裝劇先。幾時會演時裝劇，未知，遲些再算」。

盼子女學好廣東話

多年來在內地發展，陳浩民為照顧太太蔣麗莎及4子女，到過不同地方居住，最近決定舉家回流香港，原因是為子女着想，「因為幾年前疫情關係，我們搬返內地住，現在疫情回穩，為了小朋友學好廣東話，所以決定一齊返港；如果日後有機會再返無綫拍劇，也方便開工。家人回來後都適應了，特別是小朋友，很快便習慣，之前先後到過泰國、上海及長沙居住，所以子女轉學校是家常便飯」。經歷疫情後，他認為工作以外，陪伴家人才最重要，難得一家六口均非常喜愛滑雪，因此有時間便與家人旅遊滑雪，當成親子活動。

「太太永遠是對的」

提到跟蔣麗莎結婚13年，陳浩民稱大部分時間夫唱婦隨。今次接受訪問，蔣麗莎亦在旁細心聆聽，合照時兩人表現合拍，默契十足。陳浩民用七字真言道出如何維繫夫妻感情，「好簡單，『太太永遠是對的』，就算我無錯都要認，否則只是贏道理輸感情。我跟太太從沒鬧交，有抝撬時，只是帶點情緒討論，而且結婚時已講定，小事她話事，大事我作主。慶幸婚後沒有發生過大事，因為在她眼中，所有事都是小事，一切由她作主」。他稱不喜歡爭拗，而且是天秤座性格，不太懂得選擇，因此對很多事沒所謂，很放心交由太太話事。

場地：Charcoal Bar by Lubuds Group