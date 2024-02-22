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娛樂

黃智賢新劇除剩底褲周街跑 高海寧望踢走「豆腐Ling」外號

高海寧望搣甩「豆腐Ling」外號 黃智賢拍裸跑戲壓力大

【明報專訊】高海寧（高Ling）、黃智賢（Ben）、周嘉洛、謝嘉怡、吳偉豪、游嘉欣及江嘉敏等昨日出席新劇《武林》造型暨拜神儀式。高Ling稱角色表面是美容師，有對魔術手，最叻是「還原靚靚拳」，其實是隱世高手，與Ben是前度關係，她笑言跟對方又愛又恨，更有對打戲。

一眾演員拍攝前苦練功夫和拳腳，高Ling說：「我負責耍雙刀，拍《非常日誌》時開始練習，原本要耍豬肉刀，但把刀太重，不能揮灑自如，改玩雙刀。我還要做一字馬，但未練到，筋骨好難鬆，拍到先算。」她自爆以前拍動作戲有外號叫「豆腐Ling」，很易容受傷。現已升級為「油豆腐」，希望練成「炸豆腐」。她爆Ben有場裸跑戲，Ben說：「要除剩條底褲周街跑，心理壓力很大。這場戲還未拍，要保持見得人的身形。」高Ling在旁說很期待。

周嘉洛自嘲「壞咗的栗子頭」

周嘉洛演的士司機，剪了像韓星朴敘俊在劇集《梨泰院Class》的栗子頭，他否認扮韓星，「朴敘俊是靚仔的栗子頭，我是壞咗的栗子頭」。他在劇中懂十八般武藝，目前只練劍和體能，「一直想拍打戲，今次夢想成真」。他還要騷身形，笑言上下身都要騷，但快要開工，身形完全未進入狀態，要加把勁。久未露面的謝嘉怡劇中被周嘉洛單戀。

游嘉欣剪短髮險落淚

吳偉豪演交通督導員，跟游嘉欣不是情侶。游嘉欣為角色剪短髮，不捨得也沒辦法，剪時眼淚差點滴出來，但短髮較易打理。他們同演隱世高手，游嘉欣笑言是高手中的高手，不需郁手都好勁。吳偉豪透露角色在某事件上開竅，變成打得之人。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕武林 游嘉欣 吳偉豪 謝嘉怡 周嘉洛 黃智賢（Ben） 高海寧（高Ling）

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