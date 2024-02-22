趕返港探還押未婚妻王青霞 李龍基爆喊：可能係我間接累咗佢

記者：林蘊兒

王青霞涉在港逾期居留遭入境處扣查，前日提堂，被控為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書、向入境事務主任作出虛假申述、管有虛假文書及違反逗留條件等6項罪名。裁判官拒絕王青霞的保釋申請及下令還押，案件押後4月16日再訊，另2月28日處理其保釋覆核。

稱入境處暫沒要求助查

李龍基昨早上10時半從廣州乘搭高鐵回港，出閘時眉頭深鎖，神情憔悴，透露為事件哭了幾晚。他表示獲懲教署通知要在中午12時前趕到大欖懲教所辦理核實身分手續，就可跟王青霞見面。入境處可要求助查？他稱暫時沒有。裁判官表明王青霞一經定罪要面對長時間監禁，李龍基被問到未婚妻如被遣返時，他搖頭嘆氣說︰「唉，咁都無辦法，唯有接受現實。」隨後駕車趕往大欖懲教所辦手續。

「好多事唔知 原來咁大鑊」

李龍基抵達大欖懲教所，心急將座駕停泊在職員車位，被職員指示駛離。他到登記處填寫探訪表格後，隨其他探訪人士坐專車進入懲教所。他等車時突然拿手帕背向傳媒飲泣，哭至雙眼通紅。

李龍基表示出事後獲不少圈中朋友慰問，「我覺得流年不利，犯太歲，我已攝太歲化解」。王青霞被控6宗罪，他說以為未婚妻只是逾期居留，「好多事我都唔知，原來咁大鑊。（有否見過Chris偽造文件？）我從來未見過，她講我就聽，無深究。作為未婚夫，我無理由樣樣事都懷疑同check佢，否則就是不畀面、不信任。佢講得出來，我就信。（有無嬲佢？）無，我只是嬲佢有事不同我商量」。

李龍基在懲教所逗留約20分鐘離開，他對傳媒表示等王青霞出來就結婚，希望她什麼事也不要擔心，不要理會外界說什麼，總之彼此知道對方是真心就夠，「經過今次教訓，我相信佢一定會變好，唔會再有事不同我商量或欺騙我。我相信佢不會，這個教訓好大」。李龍基認為王青霞一定有舊情史，但對方跟他一起時從沒一腳踏兩船，並指王青霞的前度不適合她。

「如果佢為錢 唔會發展到今日」

外界質疑王青霞為錢才跟他一起，李龍基說︰「我當着藍天白雲發誓，我識佢咁多年，佢從來無在我身上搵過任何一個斗零。我啲錢放屋企，佢買餸就去拎，但從來無攞多。有時我放低2萬蚊，她就拎一百幾十去買嘢，最多都是攞二千蚊。咁多年來，如果我發覺佢真係為錢，唔會發展到今時今日。」

「7物業給前妻 未婚妻真係鍾意我」

對於王青霞涉偽造文件，李龍基指未婚妻都是受害者，在申請其中一張證書上受騙，他會找出證據為未婚妻洗脫嫌疑。他稱王青霞有道歉，「佢覺得累了我，我覺得不是。既然發生了，我會堅強面對，希望佢都係。唉，希望佢受到教訓，重新做好人。唔需要問佢仲有無事呃我，如果佢經過咁大挫折都唔坦白，就唔可以原諒，但我感覺到佢已坦白。等佢出來後，過回好日子」。他自稱年紀大，不知明天會發生什麼事，突然「走」了也不出奇，因此疫情期間王青霞不想隔離，想一直留在他身邊才會想歪了，他嘆道︰「可能係我間接累咗佢。」

李龍基表示不明白為何那麼多人針對王青霞，像妒忌她，令事情愈變愈大，不排除有人寫信舉報，令入境處展開調查。他重申未有將物業轉名至女方名下，7個物業是給前妻的離婚補償，「我𠵱家名下無物業，錢又唔多，佢仲跟住我，證明佢唔係為錢，佢真係鍾意我呢個人，鍾意我嘅性格，大家興趣相似至合得來，佢搵到right man」。

不擔心遞解出境 返內地結婚

李龍基表示王青霞這宗官司沒什麼勝算，只希望法官能網開一面，減輕刑罰，他會寫求情信。他指王青霞日後重獲自由後被遞解出境，不成問題，可在內地結婚及定居。此時李龍基再次激動哽咽︰「我答應佢，出來後我一定娶佢，叫佢唔好擔心，邊度簽字都無所謂，好大機會返內地簽字。」他稱王青霞父母身在德國，會先徵求未婚妻意願，才決定會否通知兩人。