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娛樂

【開箱】續談《殺人者的難堪》 孫錫九的正義不敵荒謬世情

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《殺人者的難堪》本月9日上架，故事改編自2010年推出同名網漫，《上流寄生族》崔宇植飾演主角怡蕩，被描繪成擁有辦別壞人的能力，第4集講到他遇上檢察官，頸上即現「雞皮疙瘩」，便知對方「抵死」，隨即萌起殺機。奇怪的是怡蕩每次犯案後，證據都會自動消失，例如他首次殺人，現場遺下兇器鐵槌，事後被人帶走；又如他第二次行凶，現場血漬及指紋又被導盲犬的唾液「毀屍滅迹」，既然殺人不留痕，警方難以繩之於法。怡蕩彷彿變成「黑暗英雄」或「神的代言人」，事實卻是他從不享受殺人的快感，更經常發噩夢甚至出現幻覺。劇集到了尾聲，他考慮過結束一切，因為不想再逃避，原因是「沒人理解的正義，不算是正義」。

蝙蝠俠背後男人

孫錫九扮演正義刑警張難勘冷靜理性，從不盲目認定怡蕩就是兇手，而是努力確認自己想法，可惜苦無證據。故事後段揭開張難勘身世背景，他的父親亦是警察，因貪腐而遭下屬松村（李熙俊飾）打傷變成植物人，至於他的上司曾是母親婚外情對象。這些令人難堪的過往，逐漸粉碎他一直堅守的正義理念，於是用警槍殺死松村，甚至為怡蕩造假證供。張難勘角色足以讓觀眾反思，如果專殺壞人的兇手並不等如反派，那麼執法者又是否等同正義化身？劇中主角崔宇植與孫錫九，演技出眾成為劇集最大看點。男配角表現也突出，金耀漢扮演黑客「羅賓」是個有趣角色，他崇拜超級英雄蝙蝠俠，渴望為社會伸張正義，先後與松村及怡蕩合作，成為殺人者背後的「男人」，落力替他們處理各種大小事務，甚至為了保護怡蕩而喪命，他的死亡同樣值得觀眾細味生命何價。

導演手法見心思

《殺人者的難堪》導演李昌熙前作《他人即地獄》亦是改編自漫畫，幾乎原封不動地重現原著的瘋狂情節，也保留當中的暗黑氣氛，新劇加插怡蕩的幻覺及惡夢，加強視覺效果之餘，藉以帶出怡蕩內心深處的恐懼。導演又擅用交叉、重疊拍攝手法，交代主角的往事，令觀眾更容易了解他們的背景，加上選角得宜，運用電腦特效重現他們的兒時模樣，心思應記一功。

相關字詞﹕金耀漢 崔宇植 孫錫九 殺人者的難堪 開箱

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