《蜘蛛夫人》美開畫票房慘淡 續集恐胎死腹中

【明報專訊】由上周三情人節到前天（19日）美國總統日公衆假期，兩齣新上畫電影的票房大戰終於有了結果，傳記片《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》（Bob Marley: One Love）開畫首6日累收5500萬美元（約4.3億港元），擊敗索尼電影公司發行Marvel超級英雄片《蜘蛛夫人》（Madame Web）的2620萬美元（約2億港元）成為開畫冠軍，後者連《Marvel隊長2》去年開畫首3日只收4700萬美元（約3.6億港元）的Marvel電影最低紀錄亦及不上，美媒The Hollywood Reporter引述索尼內部消息指，《蜘》片續集開拍計劃恐要胎死腹中。