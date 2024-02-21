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娛樂

《蜘蛛夫人》美開畫票房慘淡 續集恐胎死腹中

【明報專訊】由上周三情人節到前天（19日）美國總統日公衆假期，兩齣新上畫電影的票房大戰終於有了結果，傳記片《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》（Bob Marley: One Love）開畫首6日累收5500萬美元（約4.3億港元），擊敗索尼電影公司發行Marvel超級英雄片《蜘蛛夫人》（Madame Web）的2620萬美元（約2億港元）成為開畫冠軍，後者連《Marvel隊長2》去年開畫首3日只收4700萬美元（約3.6億港元）的Marvel電影最低紀錄亦及不上，美媒The Hollywood Reporter引述索尼內部消息指，《蜘》片續集開拍計劃恐要胎死腹中。

《蜘蛛夫人》是索尼旗下蜘蛛俠電影宇宙（簡稱SSU）最新出品，由《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）與《毒癮女孩》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）合演，講述前者扮演超級英雄蜘蛛夫人的起源故事，可惜口碑太差，截稿前為止，美國「爛番茄」網站綜合195篇影評文章，《蜘》片得分跌至12%，比劣評如潮的另一SSU電影《魔比煞》還要低，難怪續集開拍無期。

相關字詞﹕蜘蛛俠電影宇宙 音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢 蜘蛛夫人

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