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娛樂

網紅扮《奧本海默》監製上台領獎 BAFTA決追究

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）經已圓滿結束，講述原子彈之父的傳記片《奧本海默》包辦最佳電影、導演、男主角及男配角等合共7獎，成為今屆大贏家。負責電視轉播的英國廣播公司（BBC）昨日公布節目平均收看人數約300萬，比上屆急跌80萬。

頒獎禮雖已曲終人散，然而餘波未了，話說《奧本海默》獲頒最佳電影，監製愛瑪湯瑪斯（Emma Thomas）率領團隊包括導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）、男主角施利安梅菲（Cillian Murphy）等上台領獎，她亦呼籲同片演員包括羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和愛美莉賓特（Emily Blunt）一起上台分享榮譽，結果後者未有動身，反而一名自稱Lizwani的網紅尾隨眾星，當愛瑪致謝辭時，他更霸佔鏡頭中間位置，顯得非常突兀，直至頒獎完畢，他即被保安人員帶走。BAFTA發言人昨日接受美媒Variety查詢時，強調事件令人難以接受，「我們將會嚴肅處理」，又拒絕公開涉事網紅的名字，「不想為他宣傳」。據報Lizwani的YouTube個人頻道只有8000名追隨者，TikTok粉絲亦不過5000人，不排除有人想透過惡作劇「呃Like」及增加知名度，結果惹上官非。

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