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娛樂

朴敏英「賤夫」遇害刺激收視高企 不捨《和我老公結婚吧》結局 《不可能的婚禮》下周接檔

【明報專訊】《金秘書為何這樣》朴敏英主演韓國有線頻道tvN劇集《和我老公結婚吧》上月開播至今，收視節節上升，由首集5.2%收視，到前晚第15集已倍升至11%，成為同時段劇集冠軍之餘，更連續7星期穩佔韓國網絡大數據分析機構gooddata劇集話題榜首。昨晚播出第16集結局，預計收視再創新高。至於下周接檔的愛情喜劇《不可能的婚禮》，主角全鍾瑞與文相敏昨日出席記者會，落力宣傳造勢。

文：蘇珮欣

改編自同名網絡小說的tvN劇集《和我老公結婚吧》，講述朴敏英患上胃癌後，發現丈夫李伊庚與閨密宋昰昀不單搞婚外情，更合謀殺害她以騙取保險金。朴敏英死後穿越時空回到10年前，遇上一直暗戀她的上司羅仁宇，二人合力扭轉命運，並把惡果轉移到賤夫和小三身上。

《和我老公結婚吧》前晚播出第15集，收視穩守11%無升跌，雖然未能突破第11集創下全劇最高位11.7%，但已大幅拋離競爭對手KBS電視台古裝劇《幻像戀歌》，同晚播出第13集，收視錄得1.9%。香港觀眾可在影視串流平台Prime Video收看《和》劇，《幻》劇則在愛奇藝播出。

韓劇話題榜7周冠軍

今集《和》劇講到李伊庚企圖殺害朴敏英，幸被羅仁宇阻止。前者因為炒股而欠下高利貸，結果陷入財困，其後發現妻子宋昰昀擁有不少財產，並購入巨額保險，決定謀財害命。朴敏英與羅仁宇故意把李伊庚與BoA出軌的秘密，泄露予宋昰昀，夫妻因此爭執，最終宋昰昀殺死賤男。電視台昨日公開最後一集預告，宋昰昀成為通緝犯，購買火水擬殺害朴敏英，後者能否逃過此劫，然後大團圓結局？

《和》劇開播以來，收視節節上升，由首集5.2%倍增至高位11.7%。韓國網絡大數據分析機構gooddata昨日公布本月第三周劇集話題榜排名，此劇連續7周冠軍，追平《二十五，二十一》及《浪漫速成班》佳績，至於能否看齊《非常律師禹英禑》8連冠的最高紀錄，下周自有分曉。

《和》劇昨晚結局，朴敏英表示不捨：「幸運地有很多人喜歡，覺得受到祝福，今後的演藝人生，相信也會有好變化。」李伊庚多得大家支持，即使被稱為「賤男」也不太差。憑「小三」角色人氣急升的宋昰昀，直言覺得自己角色很嚇人。

全鍾瑞首演愛情喜劇

緊接《和》劇於下周一（26日）登場的新劇《不可能的婚禮》（暫譯），由《芭蕾復仇曲》全鍾瑞與《王后傘下》文相敏合演，講述任職演員的全鍾瑞，準備與同性戀富二代假結婚，卻被未婚夫的弟弟發現，決定出手阻止的故事。

全鍾瑞昨在新劇記者會上，談到首次參演愛情喜劇，大讚劇本有趣，希望給觀眾看到有別於過往沉重的角色。文相敏則表示一直希望在鏡頭前談情說愛，如今終有機會而覺興奮，承諾盡情發揮「年下男」的魅力。被問到上一接的《和我老公結婚吧》收視高企，會否感到壓力？他倆表示羨慕，希望新劇也有好成績，收視目標是8%。

相關字詞﹕朴敏英 和我老公結婚吧 韓劇收視 韓劇

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