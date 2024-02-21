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娛樂

【娛樂場】內地懸疑劇《消失的兇手》 刑警緝兇陷迷陣

【明報專訊】張譯與陳雨鍶主演《消失的兇手》（原名《他是誰》）去年在內地播映成話題劇，全劇24集，播映初期被形容為「懸疑劇天花板」，可跟張譯之前主演的《狂飆》比較，但之後熱度減退，被指前後段的風格走樣，豆瓣評5.6分。不過張譯的演出令粉絲有信心，他憑張藝謀執導的《懸崖之上》奪內地多個電影頒獎禮影帝，在電視劇《重生之門》、《狂飆》及《消失的兇手》皆演警察，但角色性格截然不同，演出獲讚賞。

割喉惡魔雨夜逃脫

故事簡介：甯江市接連有年輕女性遇害，刑警衛國平（張澤飾）與師兄巡查時剛好撞見兇手作案，衛國平救了受害人聶小雨（陳雨鍶），師兄卻在追趕兇手過程中犧牲；兇手趁雨夜逃脫，成了衛國平內心永久的傷痛。8年後，衛國平已晉升隊長，一直在追查那個割喉惡魔，兇手卻銷聲匿迹。此時寧江市再次發生駭人兇案，衛國平接報調查，在一個居民垃圾點發現疑似人體組織，經過初步勘察，是一宗殺人分屍案。有夜巡民警曾見到一個可疑人物，衛國平立刻跟組員往調查，經推理分析後找到一處排水溝，衛國平潛入污水中找到被藏匿的人體組織，查時發現諸多疑點，疑跟8年前的案件有關，這些發現讓衛國平振奮，但也成為後來判斷案情的阻礙。在案件的推進過程中，犯罪集團也介入其中，令衞國平深陷迷陣。

有網民指劇中「1988年割喉案」跟現實發生的白銀殺人案與1996年割喉案相似，《消失的兇手》導演鮑成志回應稱有參考不同案件，但主要創作來自編劇，若劇集能讓觀眾關注現實發生的事情也挺有意義。

導演參考真實案件

導演亦解釋劇集由案件發展而觸及社會各個層面，執法者工作的艱苦卓絕，犯罪分子的扭曲陰暗及其形成原因，受害者或其他受牽連者承受的痛苦，正義不得伸張的冤屈或者正義戰勝邪惡的快感等，他說：「我覺得講破案故事只盯着案件的表現形式是不夠的，那只能滿足獵奇。在經過一番辨析和嘗試後，我們把落點回歸到了生活本身。一個重大案件發生，能夠立刻把生活上本來毫無關聯的人（罪犯、受害者、警察和其他受牽連的人）強行拉扯一起，建立關係，形成絕對意義上的衝突和對立。如何把這些極致的人物和行為還原成生活一部分，成為我們要攻克難點之一。」

不追求快節奏破案

導演稱創作團隊選擇多線敘事方法，將主角的成長，隨着偵查主線案件，一點點的呈現，不是追求快節奏的破案。首集衛國平激動拍枱到第8集學會道歉重新開始，是展現一個人循序漸進的成長過程，「就像查案一樣，在科技未普及年代，挖掘真相並不是大家想像的神奇，會搵錯方向、大海撈針、陷入僵局，這才是日常，也是我想表現的一種真實」。

《消失的兇手》

港台電視31

周一至五晚上9時30分播放

相關字詞﹕張譯 他是誰 消失的兇手

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