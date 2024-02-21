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娛樂

望龍年找到好姻緣 李彩華雪卵4年等做媽媽

李彩華繼續追求愛情 望結識靚仔男友 實現當母親夢想

【明報專訊】恨做媽媽的李彩華（Rain）2020年跟黃彥書離婚，立即雪卵做準備。目前單身的她靠新養的小狗Creamy慰藉心靈，逗她開心。Rain覺得人生最緊要開心，又爆去年參演的內地綜藝節目《乘風2023》的不公平事件，令她飽受委屈，躲在家中爆喊。

離婚因性格不合

Rain近年主力在內地發展，趁農曆新年返港跟家人度歲，之後跟一班朋友往北海道滑雪。Rain表示希望龍年行桃花運，找到好姻緣，坦言跟前夫黃彥書離婚後有再拍拖，但年幾前分手，目前單身。婚姻觸礁沒嚇怕她對愛情的追求，不過再婚就要考慮清楚，「我曾結婚，結婚對我來講沒什麼特別，婚後都是個體，從來沒想過婚後被照顧，依靠另一半，反而結婚多了困擾，減低了自由度。我跟前夫分開，最主要是性格不合，我不喜歡拖泥帶水，所以結束19個月短暫婚姻」。

擇偶最緊要溝通到

Rain表示前夫未必諒解她的工作，做藝人定必會接觸很多人，跟異性傾談和合照在所難免。問到將來會否揀圈中人做伴侶？她說：「很奇怪，跟我拍拖的全部是圈外人。現在都有追求者，但不合適，我沒擇偶條件，最緊要是溝通到、喜好一樣，可以一起旅行、滑雪、睇戲等。」喜歡小孩的Rain，之前結婚想過當人母。問到40歲的她會否變得更心急？她表示離婚後已雪卵，希望早日有個靚仔男友出現，實現她做母親的夢想，但都要看天意，「去年我養了一隻狗仔Creamy，非常可愛，令我母性大發，更加覺得自己適合做母親」。Rain笑言為求達到目標，可以要仔不要公。

吸金力強的Rain在內地出席商演、拍廣告及做直播，去年參與內地綜藝節目《乘風2023》，是圈中出名的小富婆。她否認富貴，仍要努力工作，踏入龍年未有工作計劃，亦沒想過要達到什麼目標及掙多少錢，她說：「我一直都沒計劃，無論工作和感情都順其自然，不刻意追求，不過今年真的想出一首歌，因已多年沒有新作品。」

被淘汱委屈爆喊

談到參與《乘風2023》，她有點不忿，因自覺無論唱歌、跳舞及表演都不比其他對手弱，卻被淘汰，「這個節目前兩季都有找我參加，但我都推了，因自覺不適合做綜藝，見主辦單位很有誠意才答應，卻換來委屈！我技不如人就無話可說，但明明好過一些人，被淘汰的竟是我，很不公平！當時接受不到，失去自信，委屈到爆喊，有向閨密訴苦，但怕在港的媽媽擔心，唯有對她說自己沒事，後來才想通，這不過是一場遊戲！」

記者：柯美

攝影：劉永銳

場地：皇室堡 ROYAL INN

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