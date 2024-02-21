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娛樂

任鄭中基紅館騷尾場壓軸嘉賓 古天樂教路「日夜繽紛」封蝕本門

鄭中基感激古天樂畀面變開籠雀 尾場預咗超時要罰錢

【明報專訊】鄭中基（Ronald）紅館演唱會前晚尾場，任嘉賓的古天樂（古仔）在encore環節出場幫手收利市，一邊跟觀眾握手、合照，引全場起哄，古仔笑說：「Ronald開個唱順便『籌旗』，好犀利！」Ronald多謝古仔撐場，重提彼此拍《家有囍事2009》認識，當時古仔很少說話，他靠不停說話引古仔笑，結果成為朋友。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Ronald在演唱會尾聲走到台邊跟觀眾互動及收利市，趁機叫嘉賓古仔出場幫手收利市，之後大讚古仔熱愛及尊重工作，「他做很多功課，拍戲前會早幾小時起牀等水腫消退，即使地位高，亦不介意幫工作人員抬很重物件」。古仔稱昔日在無綫發展，經常跟工作人員上山拍外景，養成幫手搬物件的習慣。

古仔邀梁詠琪193上台

古仔反客為主，呼喚來睇騷的梁詠琪、郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）、胡子彤、陳明憙及林家熙（Locker）上台一起聊天。Ronald自爆首度任個唱監製，壓力大到失眠及發台瘟，又請教古仔開騷不蝕本方法，古仔笑說：「好簡單，你開個唱不跳舞，就可以開日夜兩場，連綵排都賣飛畀觀眾入場睇，變成《日夜繽紛2024鄭中基巡迴演唱會》。」古仔又向台上嘉賓提問意見，並指着193道：「唔好再講錯嘢！」193笑言公司肯聘用他已蝕錢。肥仔指公司用做善事的心就會快樂。古仔聞言即取笑193，「現在說話變保守喎」。

嘉賓大合唱《男朋友》

梁詠琪認為開騷請朋友上台最能慳錢，「你見修哥（胡楓）開演唱會幾多嘉賓」。古仔又笑說：「你20年後都會做到。」Ronald要求古仔獻唱，梁詠琪代古仔選唱《男朋友》，然後台上所有嘉賓大合唱，古仔說：「我跟Ronald、梁詠琪曾經合作拍電影，其他在台上的嘉賓就是我們的下一代，希望大家多多支持。」

Emma不做台灣站個唱嘉賓

Ronald騷後受訪，稱騷前兩周病到瘦，喉嚨易乾涸，張學友教我食蘋果滋潤，但自己怕食太多，所以只在台上飲水。因體重降至133磅，腰圍只得30吋，加上身兼多職，壓力大影響發台瘟，完成香港站演出會休息幾天，回氣才開始為3月舉行的兩場台灣站個唱綵排，他說：「台灣沒有𢭃利市環節，跳舞部分比較多，也唱多些國語歌。」他透露女兒Emma會一起赴台灣，但她因返學沒時間綵排，到時不會上台唱歌。為何香港站邀女兒任嘉賓？他說：「有次跟Emma到學校合唱，見她表演前做足準備工夫，所以決定請她上台，她都很驚喜。」

安全理由取消場外簽名

Ronald也多謝江生（AK）自薦做嘉賓，古仔則一早邀請任尾場嘉賓，沒料到古仔很畀面，說話很多，雖尾場超時罰錢，但早有心理準備，也不會要求古仔找數。農曆新年開騷，搭台畀三工，可有擔心蝕錢？Ronald說：「未計數，希望不會蝕啦！」提到古仔建議開日夜場封蝕本門。Ronald說：「如果沒有中新冠相信能做到，我要再練氣，以前跑步5K（公里），病後跑1K已感覺似跑5K，現在慢慢恢復跑3K。」會否開演唱會Part 2？他稱要申請紅館檔不容易，或考慮另覓場地做戶外騷。提到日前取消在騷後跟粉絲在場外簽名及見面，Ronald解釋是安全理由，「我見到有粉絲頭壓鐵欄，後排很多人推，無辦法，所以要停」。

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相關字詞﹕梁詠琪 古天樂（古仔） 鄭中基（Ronald）

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