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娛樂

林襄率台灣8女神襲港 宣傳HOY TV新節目

【明報專訊】9名台灣人氣女神林襄、林莎、慈妹、壯壯、雅涵、短今、陳怡叡（Yuri）、林可及苡萱襲港，昨日聯同3名主持阮偉倫、林躍翰及康志維，到荃灣出席HOY TV新節目《女神同行》宣傳，抽出幸福粉絲一起玩遊戲和自拍，場面熱鬧。

帶男主持回家見家長

林襄與雅涵即場跳舞表演，大爆拍節目首次跟兩名男主持見面，便帶他們見家長，台上其他女生即起哄大叫，林襄笑說：「爸爸見我帶兩個男生到訪，讚我很棒。」慈妹連環吃男主持「豆腐」，先問林躍翰是什麼人，笑說：「你是我的心上人。」又指阮偉倫像她一名親人，「像我爸的女婿」。林莎則大晒廣東話和台語，大講賀年祝福說話。莊莊學講廣東話變諧音粗口，鬧出笑料。

林莎不抗拒異地戀

受訪時，林莎表示因有工作在身，所以跟其他8名女生只能即日來回，林襄說：「我剛在日本工作，在機場睡了一晚直接來港。」兩人透露為了這個節目首次讓父母出鏡，她們笑說：「事前沒通知家人回鄉拍節目，當父母見到我們帶兩個男生回家，都被嚇倒。」她們又稱現在單身，只要感覺對，不抗拒異地戀，林襄說：「覺得香港男生很Man，我是小女人，想得到很Man的人保護。」林莎稱印象中的香港男生穩重、有想法，但拍節目認識的幾名香港男主持性格活潑、有童真，顛覆了她的想法。

首次來港的慈妹透露在台灣學潛水時認識一名香港男生，外型很cool、黑膚色，她說：「他約我再潛水，還未約成，但之前他到台北工作跟我見面，待會致電給他，看看能否在港見面。」她笑言台上吃男主持人「豆腐」只是搞笑，其實內心緊張，因本身不是主動的人。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕慈妹 林莎 林襄 HOY TV 女神同行

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