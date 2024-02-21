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娛樂

未婚妻王青霞被控6罪還柙候審 李龍基哽咽：非常擔心 一定娶佢

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）涉在港逾期居留，遭入境處扣查，昨日於沙田裁判法院提堂，早上8時許由入境處車輛送抵法院。戴口罩穿白色T恤、黑色外套的王青霞素顏紮馬尾出庭，法庭宣讀證供及6項控罪，當中涉及聲稱獲萊頓大學頒發工程學碩士學位、Pacific States Aviation發出的畢業證書副本。亦涉及兩次違反逗留條件。王青霞申請保釋遭拒即時還柙，案件押後4月16日再訊。李龍基回覆《明報》稱：「佢以前嘅過錯，已經得到好大報應，佢應該會重新改過，我一定會原諒佢，我一定會娶佢！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

被告王青霞被控6罪，包括為取得入境證而作出虛假陳述、使用虛假文書、向入境事務主任作出虛假申述、管有虛假文書及違反逗留條件罪。控罪指出，被告在2019年10月23日或該日前，在香港申請入境證時訛稱在萊頓大學獲頒工程學碩士學位；並於上述日子使用3份名為WANG QING XIA的Pacific States Aviation的畢業證書副本，意圖誘使入境事務主任接受該虛假文書。另兩項違反逗留條件控罪指，被告原獲准逗留至2020年2月9日，但在2023年3月26日仍留在港，以及原獲准逗留至2023年4月24日，但在2024年2月17日仍留在港。

毋須答辯 押後4．16再訊

王青霞又被控於2024年2月17日在香港管有3份看似由Pacific States Aviation發出名為WANG QING XIA的畢業證書副本；以及於2023年3月26日，在離境時向入境事務主任訛稱自己在同年3月26日的前幾天從內地經港珠澳大橋管制站入境香港。

法庭毋須王青霞就6項控罪答辯，王青霞對控罪均表示「明白」，辯方申請保釋，但遭控方反對，最終裁判官拒絕王青霞的保釋申請及下令還柙，案件押後4月16日再訊，另2月28日處理其保釋覆核。

李龍基今回港 聽取律師意見

正身處廣州工作的李龍基表示已交由謝偉俊律師處理，昨日謝偉俊並未有到法庭，由律師行的江迪智律師代表，江律師離開法院時透露謝偉俊因有其他事務未能到庭。被問到王青霞的精神狀况，他表示不便回應。

李龍基得悉未婚妻未能保釋表示失望，但要完成工作，今日才回港，他一度哽咽說：「非常之掛念她，亦都好擔心她，一齊咁耐，未試過分開咁耐，希望早啲完成工作，早啲返嚟睇吓佢點啦！話唔擔心就假嘅，非常之擔心。」他表示回港後會先見律師聽取意見，看有什麼是最好的安排。

「佢以前嘅過錯已得到好大報應」

對於裁判官表明一經定罪要面對長時間監禁，問可會嬲王青霞欺騙他？李龍基說：「我重申聲明，我一定會娶佢。佢以前做過的，無錯！我真係好嬲佢，嬲佢乜嘢都收收埋埋唔同我講、唔同我商量，我係嬲佢呢一點啫！老實講，如果佢同我商量，唔會搞到今時今日咁嘅事，唉！我再一次聲明，佢以前嘅過錯，已經得到好大報應，佢應該會重新改過，我一定會原諒佢，我亦一定會同佢結婚，我會娶佢！」

違反逗留條件 最高罰款5萬監禁兩年

根據香港法例《入境條例》（第115章）第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款5萬元及監禁兩年。

【案件編號：STCC688/2024】

相關字詞﹕逾期居留 王青霞（Chris） 李龍基

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