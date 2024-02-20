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娛樂

《奧本海默》奪BAFTA「英國奧斯卡」7獎大勝 《可憐的東西》愛瑪史東再封后

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）香港時間昨日凌晨舉行頒獎禮，講述原子彈之父的傳記片《奧本海默》獲13項提名，結果捧走最佳電影、導演、男主角等7獎，成為今年的大贏家；《可憐的東西》（Poor Things）贏得5獎，緊隨其後，35歲女主角愛瑪史東（Emma Stone）繼7年前的《星聲夢裡人》後，再度封后。BAFTA近半獎項幾乎由《奧》《可》兩片包辦，分別獲9、7及5項提名的《花月殺手》、《大師級愛情》和《Barbie芭比》卻全軍盡墨。

《奧本海默》賽前獲13項提名，結果贏7獎，成為今年的大贏家，雖然未能刷新《神槍手與智多星》奪9獎的BAFTA紀錄，卻寫下歷史新一章，包括基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）終於打破魔咒，過去憑《潛行凶間》及《鄧寇克大行動》角逐最佳電影及導演等獎俱落敗，今年終於在老家英國連奪最佳電影及導演兩獎，難怪賽後他笑言獎座很重。

施利安梅菲（Cillian Murphy）憑《奧本海默》擊敗《滯留生》保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）等對手，成為BAFTA首名愛爾蘭影帝；他上台多謝其他候選者及《奧》片拍檔，並特別感激導演路蘭，「多謝你看到我某些特質是我可能不知道的，亦多謝你不凡及令人振奮的劇本，以及永遠推動我做得更好」。《奧》片扮演美國原子能委員會主席斯特勞斯的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）繼金球獎、影評人選擇獎後再次捧走最佳男配角，他同樣在謝辭提及導演路蘭；並且繼《卓別靈傳》在BAFTA稱帝後，相隔31年再贏得BAFTA獎項，刷新了2021年安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》相隔27年再得獎的紀錄。

愛瑪史東首次身兼監製及演員兩職的《可憐的東西》，講述女版科學怪人故事，擊敗《墮下的對證》珊迪娜許勒（Sandra Huller）、《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）及《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）等對手，繼2017年《星聲夢裡人》後，相隔7年再度成為BAFTA影后。愛瑪致謝時令全場捧腹，先點名《可》片編劇東尼麥拿馬拉（Tony McNamara），「多謝你寫『我真的要打那BB一拳』對白，對我而言真是改變人生的經歷」；她又感激導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）、同片拍檔，以及語言指導尼爾施溫（Neil Swain），「片中我扮演英國人，教我說個水字時（尼爾）卻沒嘲笑我，雖然身為美國人，我說的音調不同，所以多謝英國接受我」。愛瑪最後感激母親，稱對方每天都啓發她，讓她相信任何瘋狂的意念也可實現，「沒有她，也沒有我的存在，所以多謝你，媽媽！」

珊迪娜許勒憑《特權樂園》（The Zone of Interest）亦角逐最佳女配角，結果敗給《滯留生》黑人女星達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）。《特》片贏得最佳非英語電影等3獎，成績不錯。日前在動畫安妮獎，宮崎駿執導《蒼鷺與少年》不敵《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》，在最佳動畫獎飲恨，《蒼》片昨終反勝，並首次由日本動畫勝出；《蒼》《蜘》兩片競爭激烈，相信下月舉行的奧斯卡頒獎禮將再有惡鬥。

米高霍士頒獎獲全場喝彩

確診柏金遜症逾30年的米高霍士（Michael J. Fox），去年受訪時承認病况轉壞，昨日負責頒發最佳電影的他，上台前要坐輪椅，在台上奮力站起，獲全場起立鼓掌喝彩，「電影被指是魔法不無原因，因為電影能改變你的一日、改變你的外表，有時甚至是你的人生」。

威廉王子認未看《芭比》

擔任英國電影學院主席超過10年的王儲威廉王子，婚後多與太太凱特結伴出席BAFTA頒獎禮，但後者早前接受腹部手術仍在休養，威廉隻身到場，獲大會祝願凱特及正在抗癌的英王查理斯三世早日康復。威廉會見了最佳新星的候選者，場內又跟頒獎嘉賓碧咸（David Beckham）和姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）寒暄。他接受英媒訪問時自稱路蘭的粉絲，也很喜歡《奧本海默》，若後者勝出他會很高興；又承認還未看《Barbie芭比》，會把它和其他英國電影和女導演執導作品放在片單，稍後跟太太凱特一起欣賞。

演出過《鯨》及《行屍》的莎曼菲摩頓（Samantha Morton）獲頒終身成就獎，提及小時候看過《翩翩愛自由》導演堅盧治（Ken Loach）的《頑童比利》後生命徹底改變，明白電影也會為像她一樣貧窮的小孩發聲；她同時批評執政保守黨的緊縮政策傷害部分民衆，並把獎項獻給由社福部門或機構照顧的每名小孩。頒獎禮後記者會莎曼菲表示政府應投放更多資源在英國本土電影，「其實已說了多年，因為我們（電影工業）不可能只為美國人提供服務」。莎曼菲來自諾定咸的基層家庭，有6兄弟姊妹，父母離婚後，隨酗酒的爸爸生活直至8歲，由於跟兄弟姊妹得不到妥善照顧，被判由法院監護，其母再婚後與第2任丈夫亦受家暴，她曾進出不同寄養家庭及兒童社福機構直到成年。2009年她首次執導的電視電影《The Unloved》正是以親身經歷為藍本。

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