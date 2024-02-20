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娛樂

【娛樂場】《金榜題名》演唱會 麥浚龍領Rapper上演「忠孝仁義」

【明報專訊】麥浚龍（Juno）本周四（22日）在亞博舉行《金榜題名project_mayhem．an urban fantasy by juno mak》演唱會，靈感來自他兩年前所寫的電影劇本，「去年7月，我與Endy（周國賢）合作開騷時，主辦機構想跟我再合作，問我可有其他舞台表演計劃。完成演唱會後，有天翻看一個電影劇本，覺得故事的中心思想『忠孝仁義』可以在舞台上呈現，但該如何將虛構的創作世界展現，又如何將劇本中幾個核心人物抽出來，讓他們在演唱會上亮相。在這方面，我花了些工夫，之前已將劇本其中幾場拍了出來，用以間場，希望這種跨媒體創作能帶給觀眾新鮮感」。

發揚Hip Hop文化

兼任演唱會監製的Juno承認工作量大增，不單要照顧演出嘉賓的需要，還要兼顧燈光、音響、舞台設計和效果等。他要如何分身，在台上表演又要監控整個舞台，確保流程順暢？Juno最初也擔心應付不來，幸好經過多個月來與各單位溝通和協調，憂慮一掃而空。

至於嘉賓全是Hip Hop界別，包括廿四味、Matt Force、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. scanner及王嘉儀等，Juno說：「有鑑近年Hip Hop界十分蓬勃，他們做自己音樂，講自己故事，希望有更大舞台，讓香港樂迷聽到他們的音樂，知道香港的音樂其實很多元化。」擔任演唱會監製，是否較執導更難？Juno覺得兩者也艱難，難以比較，「傳統演唱會，想好唱哪首金曲，再接哪首耳熟能詳的歌，然後有嘉賓出現便可，但今次相對傳統騷，多了很多不同元素，所以都很難」。

主題曲含粗口 預成禁歌

Juno與多名新世代Rapper合唱逾8分鐘的演唱會主題曲《金榜題名》，因rap部分有粗口而被電台禁播，他說：「開始製作這首歌時，都有想過是否每個平台都可以播。我覺得冇所謂，每個平台有自己的取捨，遇到的問題和包袱，我明白的。」少了平台宣傳，會否失望？Juno說：「不會失望，做的時候已預了這可能，且出發點是為演唱會的故事而做，雖然有些平台不能播，但還有很多其他平台播放。我覺得首歌並非不能播放，而是某些段落的內容，首歌長8分鐘，電台又是否播到？不過要播放的話，其實可以搵到位播，我比較開放，無問題，大家有自己的責任。」

訓練有素 抗壓力高

演唱會以電影劇本為藍本，Juno也想將劇本拍成電影，但最快要2025年才能實行，因龍年的工作已排滿，「這刻沒想太多，因為演唱會還有很多工作和事情等我去做，沒大壓力到爆煲不能入睡，我抗壓能力很高，可能出道時訓練出來，所以平衡到，始終做這個崗位，自己太大壓力，解決不了事情，慶幸到目前為止，我都幾稱職，按計劃進行，希望演唱會當天一切順利」。

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