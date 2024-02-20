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娛樂

袁劍偉稱《盜月者》有望拍續集 姜濤承諾票房2000萬重演鬧人垃圾

【明報專訊】MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）伙導演袁劍偉前晚到尖沙嘴為賀歲片《盜月者》謝票，吸引大批粉絲到場支持，眾人分享拍攝感受，姜濤笑言希望續集能改邪歸正。《盜月者》票房將突破2000萬，姜濤表示既然粉絲喜歡他戲中角色「萊叔」鬧人垃圾，新片達2000萬重演鬧人。Edan日前稱3000萬票房露「八月十五」，但強調無話露pat pat，解釋「八月十五」是月亮，前晚他要求加碼至4000萬才露「八月十五」。3子表示大病後仍未完全康復，姜濤更不時咳嗽，強調不會影響巡迴演唱會。

記者：林祖傑

姜濤、Edan、Anson Lo與導演袁劍偉入戲院謝票，即場解答觀眾疑問，首演反派的姜濤表示演第一場落樓梯戲時，十分緊張，「當所有手下站起來時，其實我有點怯，後來告訴自己，身為演員要相信不出聲就有氣勢這件事」。

有粉絲問姜濤戲中被Edan與Anson Lo等欺騙，若要對付他們，會怎樣做？他說：「我諗會加入佢哋，如果有續集想改邪歸正，都幾得意，很想加入他們一起做任務，但我冇乜用，剩係識得點人做嘢。」Edan即笑姜濤只識鬧人垃圾。

袁劍偉大讚姜濤槍法準，Anson Lo演前期柔弱，中段性格反轉的暖男掌握得很好，稱《盜月者》成績好，有機會拍續集，離開前他逐一摸3「鏡仔」下巴，貫徹謝票小傳統。

誘Anson Lo露「八月十五」正面

姜濤、Anson Lo與Edan受訪時表示《盜月者》坊間反應及評價比想像中好，過往他們主演的電影評價較為兩極，今次幾乎是正面評價，加上票房將突破2000萬，很開心，希望有更多人睇。

Edan稱導演目標6000萬，他則承諾4000萬露「八月十五」，姜濤和Anson Lo打算露什麼？Anson Lo笑說：「我哋連『八月十五』係咩都唔知。Edan露咗『八月十五』，我哋露咩都唔掂。」姜濤取笑說：「Stanley（邱士縉）出嚟都搞唔掂。」Edan提議Anson Lo可露「八月十五」正面，姜濤則說：「票房達2000萬，我就滿足粉絲要求，重演電影中鬧人垃圾一幕。』

3子為巡唱好好調理身體

3子做完MIRROR演唱會輪住病，他們稱未完全康復，仍有咳嗽和鼻水。可擔心影響巡迴演唱會表現？Edan說：「好彩完成香港演唱會後即病，不會影響到之後的巡唱。」Anson Lo直認病後跳舞受影響，「有服藥，希望巡唱前，連小小病都冇，之前開騷大家在台上不停咳，非常不好睇，不過已盡力，希望之後不會這樣」。

姜濤稱會服藥好好調理身體，應該不會影響巡唱演出，又表示4月生日，若在港便看看怎樣慶祝。可擔心他不在港影響「姜濤灣」盛况？他說：「隨緣啦，真係唔好咁講，我擔當不起改變銅鑼灣這個名。」

姜濤有「偶包」刪樣衰留鬚相

談到姜濤與Anson Lo於情人節不約而同在社交網貼出留鬚照片，Anson Lo說：「剛病好，已經5日無剃鬚，覺得粉絲未見過我啲鬚長到咁，新鮮嘛！就分享給大家睇。」姜濤笑道：「我就很快刪除了，覺得自己好似太樣衰，當刻真的有『偶包』，有鬚又有黑眼圈，狀態好差。」

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