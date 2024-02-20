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娛樂

讚導演肥仔聰有料 王浩信姚子羚認喜劇唔易做

【明報專訊】王浩信與姚子羚在無綫劇《狀王之王》飾演鬥氣夫妻，是二人繼《好心作怪》後，相隔12年再合作。姚子羚稱一直想跟王浩信再結戲緣，「我以前都同浩信講過：『兄弟，不如再合作』。我本身好欣賞浩信的演技，點知講完即刻成事，肥仔聰（林子聰）就搵我哋演《狀王之王》」。

夏天拍到入秋

浩信稱拍攝過程經過好多波折，新冠疫情期間在橫店拍攝，好多制度要遵守，當時需要隔離，「天氣由熱拍到最後凍凍哋，一班男演員剃光頭驚曬燶頭皮會兩截色，不過都OK，感覺幾清爽」。

姚子羚較少拍喜劇，承認有壓力，「不太熟悉喜劇這件事，點樣先可以令觀眾笑，我是零概念。但相信導演同埋拍檔，大家配合去做，拍完發覺演喜劇需要好多能量，可能拍一場搞笑戲等同拍一場情感崩潰戲，釋放的能量一樣大，不容易，但過程好開心。肥仔聰是好好的導演，會令演員好放鬆，他覺得在這個狀態演喜劇才舒服，亦好歡迎大家畀不同的想法，去撞一啲火花出來」。

拒認最靚仔宋世傑

王浩信覺得肥仔聰在周星馳身上學習到拍喜劇的經驗、心得和節奏，並將之放在《狀王之王》中，「對我們是第一次合作的伙伴來講，好有火花。《狀王之王》是好的喜劇劇本，身為演員好開心如獲至寶。好多謝達明（張達明）、肥仔聰控制住成個劇的節奏，一齊做到好作品，好有滿足感同開心」。

前輩張達明、周星馳、黃子華等都演過宋世傑，而王浩信被封為史上最靚仔宋世傑，會否怕有比較？王浩信笑說：「我都唔知，第一次同肥仔聰合作，應該是多謝大家覺得我是史上最靚女的宋世傑。今次為套劇付出好多心血同好多第一次，是我最鍾意的喜劇。我對會否令觀眾笑有期待，想𧨾大家笑，對我來講身為演員，能令觀眾笑是好大的推動力同有滿足感。」

感激離巢仍受重用

王浩信去年跟無綫約滿離巢，覺得公司對他仍然好好，「安排《狀王之王》播出，現在又拍緊新劇《黑色月光》，同楊茜堯合作，是好好的對手。好多謝無綫在我選擇行這條路之後，仍然好照顧我。現在整個市場的風險愈來愈高，繼續有工開是正的」。現在要自己處理工作，跟以前有大公司照顧是否很大分別？王浩信說：「就是想嘗試不同的事，有創業的心態。有同事幫忙處理分擔，讓我可以專心拍戲，現在這個狀態還OK。我好鍾意不斷跳出舒適圈，人生過得好快，好似我同子羚上次合作已經是12年前的事，大家都成長好多，趁仍然有能力的時候去探索，否則有小小對不住自己。」

姚子羚的「胡說八道會」姊妹相繼離巢，她有否想過外闖？姚子羚說：「對我來講演員是娛樂事業，最重要是團隊同合作的伙伴，是個人的事，不會因為好姊妹選擇去其他公司而影響到我。不會局限自己，公司都好支持我做自己喜歡的事，好似我同班姊妹開演唱會。未來我都想試做舞台劇，不同種類的演出，對演戲有幫助同得着。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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